Bayern München muss in der entscheidenden Saisonphase und weit darüber hinaus auf Alphonso Davies verzichten. Der Linksverteidiger hat sich beim Einsatz mit der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft einen Kreuzbandriss zugezogen, wie die Münchner am Dienstag bestätigten. Damit würde Davies mindestens sechs Monate ausfallen. Auch Verteidiger Dayot Upamecano steht erstmal nicht zur Verfügung. Beim Franzosen wurden freie Gelenkkörper im linken Knie festgestellt, wodurch er dem FC Bayern mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen wird. Davies wurde am Mittwoch operiert.