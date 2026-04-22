Der FC Bayern hat einen prominenten Trainer für seine zweite Mannschaft gefunden. Der frühere Verteidiger und Champions-League-Sieger Dante wird nach SZ-Informationen die U23 übernehmen und damit Nachfolger von Holger Seitz, die Verhandlungen würden kurz vor ihrem Abschluss stehen, heißt es. Für Seitz soll eine andere Aufgabe im Verein gefunden werden. Es gebe eine mündliche Vereinbarung, Dante verfügt auch über die notwendigen Trainerlizenzen.

Die Personalie dürfte mit Michael Wiesinger zusammenhängen, der neue Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung wird offiziell am 1. Mai am Campus seine Arbeit aufnehmen, ist offensichtlich aber bereits in die Planungen eingebunden.

Wie Wiesinger, der von 1999 bis 2001 mit dem FCB zwei deutsche Meisterschaften, einen Pokal und die Champions League gewann, blickt auch Dante auf eine äußerst erfolgreiche Zeit bei den Bayern zurück. In München erlebte der Innenverteidiger die erfolgreichste Zeit seiner Karriere, gewann insgesamt elf Titel, darunter 2013 die Champions League im historischen Triple-Jahr. 2016 wechselte er nach Frankreich zum OGC Nizza, wo er noch als Mannschaftskapitän aktiv ist. Allerdings hat er längst festgelegt, seine Karriere im Sommer zu beenden.

Dass er dann als Trainer arbeiten möchte, hatte der 42-Jährige in einem Interview mit dem FCB-Vereinsmagazin 51 schon vor eineinhalb Jahren verdeutlicht. Er wolle seine Erfahrung aus mittlerweile mehr als 600 Pflichtspielen „weitergeben und jeden einzelnen Spieler besser machen, als Fußballer und als Mensch.“ Sein Traum sei, eines Tages als Trainer zum FC Bayern zurückzukehren, dieser wird nun in Erfüllung gehen.

Offen ist, ob der Brasilianer neben den sogenannten Amateuren auch das Youth-League-Team übernehmen wird, das bislang vom U19-Coach betreut wurde. Weil Peter Gaydarov den deutschen Rekordmeister verlässt, ist diese Personalie noch offen. Dante war beim FC Bayern eine Identifikationsfigur, er soll seine große internationale Erfahrung, unter anderem spielte er unter Jupp Heynckes und Pep Guardiola, zukünftig an die Bayern-Talente weitergeben.