Die Fußballerinnen des FC Bayern planen längerfristig mit Nationalspielerin Linda Dallmann. Die Mittelfeldspielerin hat ihren Vertrag beim Double-Sieger bis 2027 verlängert. Dallmann, 31, spielt seit 2019 in München und gewann bisher vier deutsche Meisterschaften, einen DFB-Pokal sowie zwei Supercup-Titel.



„Sie spielt eine herausragende Saison auf einem sehr hohen Niveau und ist für unser Team und für die Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen, eine überaus wichtige Spielerin“, sagte Klubdirektorin Bianca Rech. Dallmann habe „den Weg der vergangenen Jahre entscheidend mitgeprägt, ihre Bindung zum Klub ist bekanntermaßen seit Kindheitstagen sehr groß“.



Dallmann nannte München ihr zweites Zuhause: „Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich die Natur, die Berge, die Stadt und das Ambiente hier mag.“ Sie sei „stolz“, Teil der „besonderen Entwicklung“ des Klubs sein zu dürfen, betonte sie.



Seit ihrem Wechsel von der SGS Essen an die Isar hat Dallmann 193 Spiele (58 Tore) für die Bayern bestritten, so viele wie keine andere Akteurin im aktuellen Kader. Nach Jovana Damnjanovic, die 2017 kam, ist die 74-malige Nationalspielerin (15 Tore) mit Mala Grohs, Giulia Gwinn und Carolin Simon am längsten Teil des Teams.