Von Martin Schneider

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde Daley Blind explizit von Louis van Gaal gelobt und jeder weiß: Ein Lob von Louis van Gaal ist besonders viel wert. Nach dem WM-Achtelfinale gegen die USA, das die von van Gaal trainierten Niederländer mit 3:1 gewonnen hatten, sprach der Bondscoach über die "wingbacks", die Außenverteidiger. Beide, also Blind und Denzel Dumfries, hätten jeweils ein Tor des anderen vorbereitet. Dumfries legte Blind auf, Blind legte Dumfries auf. Das sei "wunderschön" gewesen, sagte der General angesichts der Symmetrie in der Statistik und auf dem Spielfeld.