Der Samstagnachmittag war noch nicht gedacht für den Abschied. Sollte irgendwo in der Münchner Arena ein Plakat ausgerollt worden sein, auf dem Uli Hoeneß ein paar Worte des Dankes lesen hätte können: Es hatte sich gut versteckt. Aber wie hatte Karl-Heinz Rummenigge, der Klubboss des FC Bayern, am Freitagmittag gesagt? "Es ist nicht sein letzter Tag heute, und es wird auch nie sein letzter Tag sein."

Das erste Spiel nach dem offiziellen Anfang des Endes der Zeit in vorderster Front von Uli Hoeneß, dem Präsidenten und Patriarchen des Vereins, war ein geräuschloser. Keine Plakate, keine Gesänge. Nix. Ganz gehen wird Hoeneß auch nicht, das hat er warnend angedeutet. Erwartet hatte es ohnehin niemand. Die letzten Augusttage 2019 waren daher auch keine Tage des Abschieds. Es waren vielmehr Tage, in denen der FC Bayern zurückgekehrt ist zu dem, was Hoeneß immer als Kern des Vereins gesehen hat: Der FC Bayern hat sich wieder klar zu seiner Vorliebe für das Heldentum bekannt.

Auf der Ebene der Bosse hat Hoeneß zwei Männer installiert, die für große Zeiten des deutschen Fußballs stehen. Herbert Hainer, der designierte Präsident und Aufsichtsratschef, hat jahrelang Adidas geführt, den Konzern also, der den FC Bayern schon gesponsert hat, als sich das Trikot noch ein gewisser Flügelstürmer namens Uli Hoeneß angezogen hat, in den 1970ern. Neuer Vorstandsboss wird Oliver Kahn, der als Spieler für den Heldenfußball in Reinform stand, der mit seinen Paraden 2001 dem Manager Hoeneß den größten Erfolg bescherte, den Titel in der Champions League. Sie nannten ihn: Titan.

Hainer und Kahn sollen den FC Bayern in der gar nicht mehr so fernen Zukunft also gestalten, wie nah sie am aktuellen Fußballgeschäft dran sind (und dran sein müssen), das wird sich noch zeigen. Denn sie kommen in einer Zeit, in der ein klangvoller Name nicht mehr so viel wert ist wie früher. Das Fußballgeschäft ist schneller geworden, innovativer, strategischer. Gerade Kahn wird sich also mehr in Details vertiefen müssen, als das zu den großen Zeiten des Heldenfußballs im vergangenen Jahrhundert üblich war. Wofür soll der Verein stehen? Welcher Trainer passt dazu? Und welche Spieler passen zu diesem Trainer und zu dieser umarmenden Idee?

Wie gut die Gladiatorenvariante des Fußballs in der Neuzeit funktioniert, das ist ja das große Experiment, auf das sich der FC Bayern eingelassen hat. Hernández, Perisic, Pavard, Coutinho - die Namen der Zugänge sind Namen aus den obersten Regalen des Weltfußballs. Doch ob sie auf dem Platz auch von einer übergeordneten Idee geführt werden, das war am Samstag nicht durchgehend zu sehen, vielleicht können das auch erst die nächsten Wochen zeigen. Am dritten Spieltag, beim 6:1 gegen Mainz, hat dieser breitschultrige Ansatz zumindest nach der ersten halben Stunde funktioniert. Dann, als sich bei Freistößen, Eckbällen und viel Platz gegen einen müden Gegner die deutlich höhere individuelle Qualität durchgesetzt hatte.

Trainer Niko Kovac hat dennoch viel Arbeit vor sich, um all die Stärken und Schwächen seiner Mannschaft so zu sortieren, dass seine Ausnahmekönner keine Einzelkämpfer sind, sondern eine Liga der Superhelden. Ein erster Härtetest steht Kovac in zwei Wochen bevor, beim Auswärtsspiel in Leipzig, bei einer Mannschaft also, bei der nicht die Namen zählen, sondern allein, wie die einzelnen Fähigkeiten in ein stimmiges taktisches Konzept zusammengefügt werden. Ein Konzept, das in der Neuzeit des Fußballs vom Klub vorgegeben und vom Trainer feiner ausgearbeitet werden muss.

Doch solange die Ergebnisse so überzeugend sind wie am Samstag, sind das Details, wie sie die Bosse des FC Bayern in dessen heldenhafter Vereinsgeschichte nie sonderlich interessiert haben.