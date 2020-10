Von Tim Brack

Wie sieht die Ausgangslage aus?

Der Bayern-Spieler Serge Gnabry wurde am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet. Dem 25-Jährigen geht es nach Angaben seines Klubs "gut". Er befinde sich in häuslicher Quarantäne.

Welche Auswirkungen hat der Fall?

Das Problem: Am Dienstag nahm Gnabry noch am Abschlusstraining der Münchner teil, hatte direkt und lange Kontakt zu seinen Mitspielern. Am Mittwochabend soll das Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid in der Münchner Arena ausgetragen werden. Der FC Bayern verkündete, er wolle am Mittwochmorgen alle Spieler noch einmal testen. Bis um 15 Uhr müssen die Ergebnisse dem europäischen Fußballverband Uefa vorliegen. Es dürfen dann nur jene Profis in den Bus steigen und ins Stadion fahren, deren Test negativ ausfällt. Das entspricht dem Konzept der Deutschen Fußball Liga für den Corona-Spielbetrieb. Eine Austragung der Partie gegen die Spanier könnte dann gesichert sein.

Ist es der erste Corona-Fall beim FC Bayern?

Anders als andere Bundesligisten und Zweitligavereine sowie etliche Top-Klub in Europa - etwa Juventus Turin mit dem mehrmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo - waren die Bayern-Profis bislang von Infektionen mit Sars-CoV-2 verschont geblieben. Gnabrys Offensivkollege Kingsley Coman musste Mitte September in häusliche Isolation gehen, weil er Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte.

Was passiert, wenn jetzt bei weiteren Bayern-Spielern das Coronavirus nachgewiesen wird?

Positive Corona-Tests innerhalb einer Mannschaft führen laut Uefa-Reglement nicht zwangsläufig zu Spielabsagen. Stehen mindestens 13 Spieler zur Verfügung (einschließlich mindestens einem Torhüter), muss die Partie am geplanten Termin ausgetragen werden. Die Uefa setzt diese Regel bislang rigoros um. Maccabi Tel Aviv etwa musste trotz elf Corona-Fällen im Kader in der Champions-League-Qualifikation gegen Salzburg antreten. Tel Aviv verlor beide Spiele.

Und wenn nur noch zwölf oder weniger Bayern-Profis zur Verfügung stehen?

Die Klubs dürften laut Uefa-Reglement auch Spieler einsetzen, die nicht für die Champions League gemeldet sind, aber für den Verein spielen und negativ auf Corona getestet wurden. Die Münchner könnten sich also rein theoretisch auch mit Akteuren aus der zweiten Mannschaft behelfen. Im Freundschaftsspiel gegen Frankreich nominierte Urkraines Nationaltrainer Andrej Schwetschenko seinen Torwarttrainer Alexander Schowkowski und setzte ihn auf die Bank, weil ihm sonst Spieler gefehlt hätten.

Wird sicher gespielt, wenn die Anforderungen der Uefa erfüllt sind?

Das hängt auch von den örtlichen Behörden ab. Bei einer Anordnung zur Quarantäne der kompletten Mannschaft oder erheblichen Teilen davon könnte das Spiel nicht stattfinden. In München ist dafür das Referat für Gesundheit und Umwelt zuständig. Die Behörde überprüft zurzeit, ob weitere Personen mit dem Infizierten relevanten Kontakt hatten. Sobald diese Überprüfung beendet sei, "werden wir die Öffentlichkeit sofort informieren", sagte eine Sprecherin des Referats dem Sport-Informations-Dienst.

Wie geht es weiter im Falle einer Spielabsage?

Dann muss die Partie auf einen neuen Termin verschoben werden. Das könnte zu erheblichen Problemen führen, da diese Saison aufgrund des Coronavirus bereits sehr verdichtet ist. Der Uefa bleiben nur wenige Ausweichtermine, im Januar hat der Verband einen Zeitraum von drei Wochen. Deswegen ist der Verband auch wenig verständnisvoll bei Corona-Fällen. So gelten Reisebeschränkungen nicht als Grund für eine Spielabsage. Die Uefa verpflichtet die Klubs, frühzeitig auf eventuelle Schwierigkeiten hinzuweisen, um einen anderen Spielort zu finden und den Spielbetrieb zu garantieren. Im Notfall kann der Verband auch Partien mit 3:0 gegen einen Klub werten, weil dieser wegen Corona nicht antreten kann oder nicht alles zur Austragung getan hat. Das ist in der Europapokal-Qualifikation schon den Klubs aus Bratislava und den kosovarischen Mannschaften FC Drita und Prishtina passiert.

Mit Material von sid und dpa