Der Sonntag war ein schöner Tag in München. Zwölf, dreizehn Grad veranschlagten die Thermometer, und vom weiß-blauen Himmel schien jene tadellose Sonne, die angeblich mal von der CSU erfunden wurde (vermutlich zu einer Zeit als die Partei noch 50 +1 Prozent der Wählerstimmen einsammelte). Dieser Sonntag war ein guter Tag, um vor oder nach Erledigung der Kommunalwahlpflichten ein wenig an der Isar spazieren zu gehen, jedenfalls fand Hansi Flick, dass das doch eine gute Idee sein könnte. Der Trainer des örtlichen FC Bayern kennt sich ja eigentlich nicht so gut aus mit freien Sonntagen, er muss an Sonntagen meist das Spielerersatztraining beaufsichtigen.

Das ist zwar ein enorm furchtbares Wort, aber doch eine wichtige Einrichtung, beim Spielerersatztraining werden jene Spieler professionell bewegt, die tags zuvor beim Bundesligaspiel nicht zum Einsatz kamen. Die, die zum Einsatz kamen, dürfen sich dagegen meist mit ein bisschen Auslaufen oder Ausradeln begnügen. Der Cheftrainer muss aber natürlich immer da sein, er kann schlecht sagen: Burschen, radelt's heut mal allein, und beim Spielerersatztraining reicht's eh, wenn der Co-Trainer die Hütchen aufstellt. Nein, das reicht natürlich nicht. Der Cheftrainer kann nicht einfach zum Auslaufen an die Isar gehen.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso

Aber es ist ja so: Wenn es kein Spiel gibt, dann gibt es auch keine Spieler und Ersatzspieler. Und es gibt dann auch kein Spielerersatztraining, und es braucht dann auch keinen Trainer, der sich das alles anschaut.

"Montag und Dienstag werden ganz wichtige Tage", sagt Trainer Flick

Hansi Flick, 55, konnte am Sonntagmittag also entspannt an der Isar spazieren gehen, aber er konnte den Ausflug leider nicht nutzen, um sich ein paar entspannten Gedanken über die Zukunft zu machen, über seine eigene oder die der von ihm betreuten Fußballmannschaft. Denn dazu hätte er zumindest ahnen müssen, wie die unmittelbare Zukunft aussehen könnte - beziehungsweise, ob diese aktuelle Saison überhaupt noch eine Zukunft hat.

"Keiner kann heute seriös beantworten, wie die nächsten Wochen ausschauen", sagt Hansi Flick also am Sonntag, "der Montag und der Dienstag werden für unsere Planungen ganz wichtige Tage sein."

Am Montag und Dienstag werden der deutsche und der europäische Fußball konkrete Corona-Szenarien entwerfen und erste Beschlüsse verkünden, und frühestens dann wird der Sportlehrer Flick ein Gefühl dafür entwickeln, wie er mit seinen Schülern umzugehen hat. Schickt er sie in Urlaub, ausgestattet mit individuellen Trainingsplänen? Oder gibt er nur ein paar Tage frei, und am Wochenende treffen sich alle wieder zum offiziellen Mannschaftstraining an der Säbener Straße? Im Moment haben die Bayern-Profis offiziell zwei Tage frei, sie sollen an diesen zwei Tagen zwei Läufe und ein paar Stabilitätsübungen absolvieren, und für Dienstag ist die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs vorgesehen - unter Vorbehalt.