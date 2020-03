Eine halbe Stunde nachdem Thiago Alcántara, der sonst so ruhige, besonnene, neben dem Fußballplatz unauffällige Profi des FC Bayern, wütend darum gebeten hat, mit dem Herumalbern aufzuhören, betreten Hansi Flick und Karl-Heinz Rummenigge das Pressestüberl des Klubs. Sie werden später noch ernste, besorgte Sätze sagen. Aber erst einmal albern sie herum.

"Seid ihr alle getestet?", fragt Flick die anwesenden Journalisten, deren Kommen begrenzt worden war, nur elf sind anwesend. Kurz darauf setzt sich Rummenigge auf das Podium, er sagt: "Kommen Sie uns nicht zu nahe." Dann lacht er.

Auch beim FC Bayern sind sie ratlos

Der FC Bayern ist der größte deutsche Fußballverein, er ist der Leitverein der Nation. Am Freitagmittag lässt sich an ihm im Kleinen beobachten, wie dem deutschen Profifußball in seiner Gesamtheit eine klare Haltung im Umgang mit dem Coronavirus fehlt. Auch beim FC Bayern sind sie ratlos, auch beim FC Bayern hoffen sie bis zuletzt, dass ihr Fußballalltag möglichst wenig eingeschränkt wird.

Als Rummenigge und Flick ins Pressestüberl kommen, gehen sie davon aus, dass der Spieltag an diesem Wochenende stattfinden wird, sie bereiten sich auf ein Auswärtsspiel bei Union Berlin vor, "professionell" will Flick die Partie angehen; es ist der Blick eines Fußballlehrers. "Sinnvoll" sei es, sagt Vorstandschef Rummenigge, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Vormittag beschlossen habe, erst nach diesem Spieltag eine Pause einzulegen; es ist der Blick eines Geschäftsmannes.

Und dann ist da noch der Blick von Thiago Alcántara, dessen Naturell nicht zur Panik neigt - sein Blick ist der eines besorgten Vaters, eines besorgten Sohnes; es ist der Blick eines besorgten Menschen. "Das ist verrückt", twittert er am Mittag auf Englisch zur vorläufigen Entscheidung der DFL. "Bitte hört auf herumzualbern und kommt in der Realität an. Lasst uns ehrlich sein, es gibt sehr viel wichtigere Prioritäten als jeden Sport."

Flick und Rummenigge sprechen eine halbe Stunde nach Thiagos Tweet viel von der berühmten gesellschaftlichen Verantwortung des Fußballs, Rummenigge lobt mehrmals, wie die Politiker in Berlin und München auf die Krise reagieren, "außerordentlich bemerkenswert" hätten diese bislang gehandelt. Er findet es daher "extrem wichtig, dass wir erst mal den Vorgaben und Empfehlungen der Politik Folge leisten". Am Freitagmittag sind Flick und Rummenigge der Ansicht, dass sie diesen Empfehlungen folgen, indem sie sich weiter auf ein Fußballspiel vorbereiten.