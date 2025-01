Von Philipp Schneider

Was ist ein guter erster Satz? Der von soeben, also jetzt gerade, ist im Grunde keiner. Leser wollen Antworten, keine Fragen. Besser immer gleich rein, wie Günter Grass in seinen Roman „Der Butt“: „Ilsebill salzte nach.“ Man will sofort wissen: Wer ist Ilsebill? Und was zur Hölle gibt es zu salzen? Oder, hier, Hemingway: „Er war ein alter Mann und fischte allein in einem Boot im Golfstrom, und seit vierundachtzig Tagen hatte er keinen Fisch gefangen.“ Ein Satz, der reinzieht wie sonst nur ein Riesenkalmar den Angler.