Von Philipp Schneider

Man muss ja nicht gleich ausholen bis ins erste Viertel des 20. Jahrhunderts. Wobei einen das schon interessieren würde: Wie Eric Maxim Choupo-Moting wohl über die naturwissenschaftliche Forschung im Allgemeinen denkt und die Erfindung des Penicillins im Speziellen. Vermutlich würde er auf die Frage auf seine bescheidene und höfliche Weise antworten, dass er so ein Labor für einen fantastischen Arbeitsplatz hält. Und dass es zur Wahrung des Betriebsfriedens ganz wichtig sei, die rivalisierenden Chef-Bakteriologen hin und wieder in den Arm zu nehmen oder einzuladen zu einem gemeinsamen Abendessen. So hat er das ja schon in seiner Pariser Zeit gemacht, als er mit seiner verbindenden Art in der Hexenküche bei Saint-Germain das Kunststück fertigbrachte, dass ihn Neymar und Kylian Mbappé gleichermaßen gerne bei ihren Trainingsspielchen dabeihaben wollten.