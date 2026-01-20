Die Chance ist groß, dass der FC Bayern an diesem Mittwoch etwas zu feiern hat. Ein Sieg gegen die Royale Union Saint-Gilloise, dann wäre dem Klub ein Platz unter den ersten Acht der riesigen Champions-League-Tabelle wohl nicht mal mehr unter Berücksichtigung anspruchsvoller arithmetischer Theorien zu nehmen. Was jetzt schon feststeht: Die Siegesfeier im Stadion würde deutlich verhaltener ausfallen als zuletzt. Denn die Blöcke 109 bis 117, der gesamte Unterrang der Südkurve, bleiben diesmal leer.
FC BayernRauchfreie Zone für einen Abend
Nach einer Strafe der Uefa bleibt der Unterrang der Südkurve beim Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Saint-Gilloise leer. Die Beziehung zwischen Klub und Fans wird dadurch nicht einfacher.
