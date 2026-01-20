Die Chance ist groß, dass der FC Bayern an diesem Mittwoch etwas zu feiern hat. Ein Sieg gegen die Royale Union Saint-Gilloise, dann wäre dem Klub ein Platz unter den ersten Acht der riesigen Champions-League-Tabelle wohl nicht mal mehr unter Berücksichtigung anspruchsvoller arithmetischer Theorien zu nehmen. Was jetzt schon feststeht: Die Siegesfeier im Stadion würde deutlich verhaltener ausfallen als zuletzt. Denn die Blöcke 109 bis 117, der gesamte Unterrang der Südkurve, bleiben diesmal leer.