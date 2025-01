FC Bayern in der Champions League:Plötzlich droht ein heißer Februar

Bayern-Trainer Vincent Kompany versucht, die Vorrunden-Bilanz in der Champions League gegen Kritik zu verteidigen. Sollte der Gegner in den Playoffs Manchester City heißen, erwarten ihn früher als gedacht die wichtigsten Wochen der Saison.

Von Philipp Schneider

Viele richtige Dinge sind in den vergangenen Tagen über den neuen Modus in der Champions League geschrieben worden. Die Tabelle, die dieser mit sich bringt, ist komplex, unübersichtlich und so lang, dass es schon Leute gegeben haben soll, die nach ihrer Lektüre, von oben lesend, nach zwei Dritteln der Plätze eingeschlafen sind. Eines jedoch lässt sich den neuen Mechanismen im Überlebenskampf von Europas feinsten Fußballklubs nicht vorwerfen: Unfair sind sie nicht. Am Ende bekommt jeder, was er verdient hat.