Will Kompany Erfolg in Europa mit dem FC Bayern, braucht er einen taktischen Plan B – oder Transfers

Vincent Kompanys Fußball hat seine Stärken, gerade gegen Spitzenteams aber auch Nachteile. In seinem zweiten Jahr muss der Trainer sich weiterentwickeln. Oder der Kader muss erweitert werden.

Vincent Kompany hat in Mailand etwas getan, das er selten macht: Er hat einen Journalisten gelobt. „Das war eine bessere Frage als gestern“, entgegnete der Trainer des FC Bayern einem armenischen Reporter, der sich in der Pressekonferenz nach dem Viertelfinale gegen Inter nach den Gründen für das Ausscheiden erkundigte. Am Vorabend des Rückspiels hatte der Reporter wissen wollen, welche persönlichen Konsequenzen der Trainer nach einer Niederlage befürchte. Tatsächlich handelte es sich dabei um eine abwegige Frage.