Beim lockeren 4:0 der Bayern gegen Brügge eröffnet Lennart Karl das Spiel spektakulär mit einem Traumtor und jubelt danach wie Cristo Redentor in Rio. Bemerkenswert ist nicht nur wie, sondern auch wo der 17-Jährige spielt.

Es verdichten sich die Hinweise, dass es irgendwo im Wohn- oder Kinderzimmer von Lennart Karl eine kleine Bücherecke geben muss, in der ein Wälzer mit den wunderbarsten Posen und Jubeln der Fußballgeschichte zu finden ist. Anders ist es gar nicht denkbar, dass ein 17-Jähriger wie er auf die zwei wohl prägendsten Tore seiner sehr wahrscheinlich noch lang andauernden Fußballer-Vita ganz spontan eine angemessene Pantomime folgen lassen kann: sein erstes Tor als Profi. Und sein erstes Tor in der Champions League.