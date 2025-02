Von Sebastian Fischer

Nichts am Celtic FC aus Glasgow ist so berühmt wie seine Fans und ihr Gesang. Bei Heimspielen im Celtic Park, Paradise genannt, leuchten sie in der 67. Minute mit ihren Handylichtern und besingen die Mannschaft von 1967, die den Europapokal der Landesmeister gewann. Sie schwören ihrem Klub auf die Melodie von Depeche Modes „Just Can’t Get Enough“ ihre Liebe. Und so laut und voller Hingabe, wie sie das tun, kann man als Gegner schon mal vor Ehrfurcht erstarren. „Wir wissen, was dieses Stadion ausstrahlen kann“, sagte Max Eberl, der Sportvorstand des FC Bayern, vor dem Hinspiel in den Champions-League-Playoffs an diesem Mittwoch.