Von Philipp Schneider

Der Celtic Park in Glasgow muss irgendwann mit dem Ziel geschaffen worden sein, anders zu sein als andere Stadien. Die Lautstärke. Der Nachhall der Gesänge. Die Enge auf den Tribünen. Alles ist um ein paar Dezibel höher gedreht oder maximiert in der Spielstätte von Celtic Glasgow. Zu den Eigenarten des „Paradise“, wie die Fans ihr Stadion nennen, gehört auch, dass die Spieler und Funktionäre ihre Interviews nicht wie üblich in sterilen Gängen der Arena geben. Sondern draußen auf dem Rasen, wo die Halme nach großen Partien in der Champions League noch von der Hitze der Zweikämpfe zu dampfen scheinen.