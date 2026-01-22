Der ehemalige Bayern-Profi Michael Wiesinger, 53, steht vor einem Wechsel nach München. Der derzeitige Nachwuchsleiter des Fußball -Zweitligisten 1. FC Nürnberg soll als Sportlicher Leiter am Campus beschäftigt werden und Markus Weinzierl ablösen. Darüber berichtete zunächst die Bild. Weinzierl war im August 2024 von Sportvorstand Max Eberl installiert worden, sein Vertrag läuft nach der Saison aus. Die Personalie war in Teilen des Aufsichtsrats von Anbeginn kritisch betrachtet worden. Nach SZ-Informationen steht die finale Zusage von Wiesinger noch aus. Es gibt noch andere Dinge zu klären als das konkrete Datum seines Dienstantritts.

Sollte Wiesinger wechseln, wird er als Teil eines Triumvirats mit Sportdirektor Christoph Freund und Campus-Chef Jochen Sauer den Nachwuchsbereich leiten und enger mit der Profimannschaft verzahnen. Freund, der im Sommer 2023 als Entdecker von Sadio Mané, Dayot Upamecano und Erling Haaland aus Salzburg gewechselt war, soll seine Kompetenzen im Nachwuchsbereich verstärkt einbringen. Ob Weinzierl dem Klub in anderer Funktion erhalten bleiben wird, ist noch nicht klar. Unklar sind auch die künftigen Zuständigkeiten in der U23. Die drei Spieler, die im vergangenen Sommer von Cheftrainer Vincent Kompany als besonders förderungswürdig definiert und am Profiteam angedockt wurden, hatten die von Holger Seitz trainierte U23 quasi übersprungen: Lennart Karl sowie der Stürmer Wisdom Mike und der Innenverteidiger Cassiano Kiala, alle 17 Jahre alt.