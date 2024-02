Am Mittwochabend bestreitet die U19 des FC Bayern ein wichtiges Youth-League-Spiel auswärts beim FC Basel, es geht dabei um den Einzug in die K.-o.-Phase. Schon allein deshalb kam die Pressemitteilung des Vereins am Montagabend sehr überraschend: Trainer Michael Hartmann, 49, wird "mit sofortiger Wirkung freigestellt".

Überraschend ist diese Entscheidung aber auch deshalb, weil sie am Campus des FC Bayern in den vergangenen Jahren immer wieder frustriert waren, Trainer nicht länger halten zu können. Der ehemalige Bundesligaprofi Hartmann, zuvor Jugendtrainer bei Hertha BSC und Hansa Rostock, hatte im Sommer 2023 die U19 übernommen, nachdem er ein Jahr lang die U17 trainiert hatte. Campus-Leiter Jochen Sauer hatte immer wieder betont, dass man Kontinuität anstrebe, insbesondere für die Mannschaften, bei denen es um Spieler auf dem Sprung zum Profidasein geht.

Auf dem Papier hatte Hartmann allerdings zuletzt nicht sehr erfolgreich gearbeitet: Die Zwischenrunde gegen Basel war nötig geworden, weil die jungen Bayern in ihrer Youth-League-Vorrunde nur Zweiter geworden waren. Und am vergangenen Samstag hatte die Mannschaft in der Junioren-Bundesliga überraschend 1:4 beim FC Augsburg verloren. Die U19 steht zurzeit nur auf dem siebten Tabellenplatz.

Christoph Freund lobt die Arbeit von René Maric

Hartmanns unmittelbarer Nachfolger ist kein Unbekannter, allerdings auch kein ausgewiesener Juniorenfußball-Experte. "René Maric hat bislang einen super Job in unserer Akademie als Teamleiter Trainerentwicklung und Spielphilosophie absolviert", erklärt Bayerns Sportdirektor Christoph Freund, "wir sind sehr froh, dass er sich nun kurzfristig bereit erklärt hat, zusätzlich auch noch die U19-Mannschaft zu übernehmen. Wir wünschen ihm für die nächsten Monate viel Erfolg für seine Aufgaben."

Mit anderen Worten: Geplant ist, dass der 31-jährige Maric die U19 lediglich bis zum Saisonende übernimmt. Am Campus arbeitet der Österreicher sowieso erst seit wenigen Monaten. Zuvor hatte er vor allem als Co-Trainer unter Marco Rose gearbeitet: zu Beginn bei RB Salzburg, wo er auch Freund kennenlernte, in Mönchengladbach und in Dortmund. Bis zum vergangenen Sommer assistierte er dem früheren RB-Coach Jesse Marsch bei Leeds United. "Ich bin heute von dieser Entwicklung überrascht worden, freue mich aber unheimlich auf die Arbeit mit der Mannschaft und diese spannende Aufgabe", so wird Maric in der offiziellen Erklärung zitiert.

Dem Vernehmen nach hatte es tatsächlich keinen lang anhaltenden Streit zwischen Hartmann und den Verantwortlichen gegeben, auch hat sich der am Campus durchaus beliebte Trainer wohl nichts Außergewöhnliches zuschulden kommen lassen. Grundlegend verschiedene Meinungen über seine Arbeit hat es aber wohl schon gegeben: "Am Ende haben wir entschieden, dass wir uns aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die weitere Ausbildungsphilosophie von Michael trennen werden", erklärt der Sportliche Leiter am Campus, Halil Altintop.

Zumindest vorerst ist nun garantiert, dass solche unterschiedlichen Auffassungen bei der U19 nicht mehr vorkommen. Maric, 31, arbeitet schließlich weiter als Teamleiter für Trainerentwicklung und Spielphilosophie. Bislang wurde der frühere Taktik-Blogger in der Branche vor allem als versierter Theoretiker geschätzt. Nun kann er sein taktisches Wissen erstmals in seiner Karriere als Chefcoach in die Praxis umsetzen.