5. April 2019, 08:49 Uhr Fußball-Bundesliga live FC Bayern gegen BVB im Liveticker

Der FC Bayern trifft im Bundesliga-Spitzenspiel auf Borussia Dortmund.

Wer gewinnt, ist in jedem Fall Tabellenführer.

Hier geht es zum Liveticker.

Hier geht es zur Tabelle.

Fällt am Samstag die Vorentscheidung über die deutsche Meisterschaft 2019? Der FC Bayern trifft in eigener Arena (Anstoß 18.30 Uhr) auf Tabellenführer Borussia Dortmund. Sieben Spieltage vor dem Saisonende kommt es damit erneut zum deutschen Clásico.

Gewinnt der BVB, wächst der Vorsprung in der Bundesliga-Tabelle auf fünf Punkte an. Gewinnen die Münchner, ziehen sie in der Tabelle an Dortmund vorbei. So oder so: Der Verlierer hat die Entscheidung über die Meisterschaft nicht mehr in eigener Hand.

Im Hinspiel gewann Dortmund in einem der besten Spiele dieser Saison 3:2 (0:1) gegen München. Robert Lewandowski brachte die Bayern zweimal in Führung (26. und 52. Minute), Marco Reus erzielte für den BVB jeweils den Ausgleich (49. und 67.). Paco Alcácer schoss den Siegtreffer für Dortmund.

Hier geht es zum Liveticker: