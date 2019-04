3. April 2019, 10:26 Uhr Niko Kovac über den FC Bayern "Kein Beinbruch, wenn wir nicht Meister werden"

Im Viertelfinale des Pokals trifft der FC Bayern auf Zweitligist Heidenheim, während alles schon vom Liga-Gipfel gegen Dortmund spricht.

Trainer Kovac überrascht mit seinen Aussagen zu den Saisonzielen und wehrt sich gegen Kritik an seiner Spielidee.

Von Jonas Beckenkamp

Ein wenig seltsam muss sich das anfühlen für den FC Bayern. Dortmund, überall Dortmund, es ist fast so, als gebe es nur noch dieses eine, große Spiel. Und tasächlich, das Duell am Samstag mit dem Trend-Namen Germanico geht ja durchaus als Supermegariesenkracher durch - das Problem ist nur: Es handelt sich bei diesem vermeintlichen Spiel des Jahres gar nicht um das nächste Spiel für die Münchner.

Mancher hat es fast vergessen, dass zuvor noch ein kleiner Wegpfeiler auf dem Programm steht. An diesem Abend. Im DFB-Pokal, Viertelfinale gegen Heidenheim. Und unter den Bedrohungen des Fußballs zählen solche Partien zu den gefürchtetsten, schließlich schaut hier gerne der Schlendrian vorbei. Wo man dieser Tage auch in die sogenannte "Branche" hineinhörte: Von Heidenhein sprachen nur wenige, vom BVB dagegen viele.

Zum Beispiel beim Rendezvous der Ehrenspielführer zur Eröffnung einer "Hall of Fame" in Dortmund am Montagabend. Da schwärmte Lothar Matthäus vom "absoluten Highlight der Saison" - er meinte selbstredend den Ligagipfel in München und nicht das Heidenheimer Gastspiel im Pokal. "Schöner kann es für uns Fußball-Fans nicht werden", erklärte auch Günter Netzer, während Philipp Lahm fand: "Es ist schön, dass es mal wieder so spannend ist."

Dortmund mache "wirklich einen tollen Job", lobt Kovac

Die Bundesliga blickt also aufgeregt auf Samstag, Niko Kovac dagegen auf Mittwochabend - und auch ein wenig auf sich selbst. Heidenheim, ein Zweitligist, selten war mehr Außenseitertum zugegen in der Münchner Arena. "Ich habe meinen Spielern noch mal explizit gesagt: Was am Wochenende passiert, ist überhaupt nicht relevant", sagte der Bayern-Coach bemüht alarmiert. Und er erinnerte noch einmal daran, dass Dortmund erst "nach Heidenheim" komme, damit das ja niemandem entgeht. Kovac ist seit Tagen darum bemüht, die Sinne seines Personals auf das Pokalspiel zu schärfen. Er selbst, betonte der Trainer, könne Dortmund "ausblenden".

Weniger ausblenden konnte Kovac die Kritik an seiner Person, die ihn seit einigen Wochen begleitet. Er vermittle den Bayern keine klare Spieliedee, heißt es dann. Kovac wehrte sich via Sportbild: "Weil ich das System nicht ändere, heißt es, ich kann es nicht? Nein, das ist nicht korrekt." Das Münchner System, einst maßgeblich implementiert von Louis van Gaal, funktioniere ja: "Von daher besteht nicht die Notwendigkeit, großartig etwas Neues zu kreieren", erklärte Kovac, "damit hätte man die Mannschaft verwirrt und ihr die Sicherheit genommen."

Um im gleichen Interview doch den ein oder anderen, der es mit den Münchnern hält, ordentlich zu verwirren. Denn was Kovac kurz vor dem Spitzenspiel über die Saisonziele des Klubs sagte, ließ aufhorchen. "Ich glaube, Uli Hoeneß hatte gesagt, er könne auch gern mal auf einen Meistertitel verzichten. Wenn man das zugrunde legt, wäre das kein Beinbruch, wenn wir nicht Meister werden", erklärte Kovac: "Unser Anspruch ist die Meisterschaft, dem stelle ich mich. Jeder, der hier Trainer wird, will und muss eigentlich Meister werden. Aber so einfach ist es nicht immer."

Der BVB mache "diese Saison wirklich einen tollen Job, die Art und Weise, wie die Jungs kicken, gefällt mir", sagte Kovac, bekräftigte aber auch: "Wenn wir unsere Klasse abrufen, sind wir die beste Mannschaft Deutschlands und werden Meister."