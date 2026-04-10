Nur eine Invasion aus dem Weltall kann noch verhindern, dass der FC Bayern am Samstagabend im Spiel beim FC St. Pauli seinen eigenen Saison-Torrekord einstellt oder übertrifft. Am Millerntor geht es um eine Bestmarke von seriöser historischer Bedeutung, die mit den üblichen Erzeugnissen der Münchner Rekorde-Fabrik nicht zu vergleichen ist. Dass noch keine Mannschaft öfter gegen Teams gewonnen hat, die von Bruno Labbadia trainiert wurden, ist zwar hochinteressant, aber für die Wissenschaft genauso nebensächlich wie die Tatsache, dass kein Spieler öfter so komplett erfolglos gegen einen anderen Klub blieb wie Werder Bremens Verteidiger Milos Veljkovic gegen den FCB. In 13 Begegnungen durfte er sich nicht mal an einem Unentschieden erfreuen.
MeinungBundesliga-TorrekordNur eine Invasion aus dem Weltall kann den FC Bayern stoppen
Kommentar von Philipp Selldorf
Lesezeit: 2 Min.
Beim FC St. Pauli können die Bayern ihre eigene Bestmarke aus der Saison 1971/1972 überbieten. Doch aus dem Rekord geht eine folgenschwere Erkenntnis hervor.
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