Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt: Stuttgarts Silas gelingt in der 97. Minute tatsächlich noch das 3:3 gegen Dortmund.

Von Jonas Beckenkamp, Milan Pavlovic und Martin Schneider

FC Bayern München - TSG Hoffenheim 1:1 (1:0), Tore: 1:0 Benjamin Pavard (16.), 1:1 Andrej Kramaric (71.)

Detailansicht öffnen Nicht der einzige, der verzweifelte: Thomas Müller (Foto: Leonhard Simon/Reuters)

Das Spiel gegen die TSG wäre für den FC Bayern eigentlich ein sogenanntes "Sandwichspiel" gewesen, weil es wie ein Stück harter Käse zwischen den beiden Champions-League-Partien gegen Manchester City liegt. In solchen Spielen geht es für den FC Bayern in der Regel darum, irgendwie zu gewinnen, sich nicht weh zu tun und den Fokus sofort mit Schlusspfiff auf den Europapokal-Abend zu legen. Doch zu viel war in der vergangenen Woche passiert, was man vor allem an Leroy Sané sah, der nach dem Schlag von Sadio Mané bei einem Kabinen-Streit nach der 0:3-Niederlage in Manchester mit einer immer noch sichtlich geschwollenen Lippe spielte. Mané war als Konsequenz für dieses Spiel suspendiert worden.

Der Kick gegen Hoffenheim hielt dann zunächst mit den Aufgeregtheiten der Woche nicht mit, er war lange Zeit so graupelig wie das Münchner Wetter. Was auch daran lag, dass die Bayern früh führten. In der 17. Minute stoppte Benjamin Pavard nach einer abgewehrten Ecke einen zu schwachen Flachschuss von Kingsley Coman und verwandelte durch die Beine von TSG-Torwart Oliver Baumann zum 1:0. Zum dritten Mal nacheinander erzielte damit ein Innenverteidiger die Führung für die Münchner. Was natürlich etwas über den Zustand der Offensive aussagt, in der Serge Gnabry erneut unglücklich und sichtlich verunsichert als Sturmspitze in Abwesenheit von Eric Maxim Choupo-Moting agierte. Hoffenheim spielte danach zwar nicht unbedingt wie ein Absteiger, aber lange auch nicht gefährlich genug, um die Bayern für ihre zähe Harmlosigkeit in der Offensive zu bestrafen.

Das änderte sich in der 70. Minute: Plötzlich bekam Hoffenheim einen Freistoß, und wie schon gegen Freiburg beim Pokal-Aus (Elfmeter) war es eine Standardsituation, die die Münchner knallhart für das ausbleibende zweite Tor sanktionierte. Andrej Kramaric zirkelte den Ball perfekt über die Mauer in das von Yann Sommer entfernte Eck, dem wie schon wie gegen ManCity seine für einen Torwart eher geringe Körpergröße (1,83 Meter) zum Nachteil gereichte. Er kam nicht mehr ganz an den Ball. Dass kurz darauf wieder kein Angreifer, sondern Pavard den Ball ins gegnerische Tor beförderte, passte erneut ins Bild. Doch diesmal stand er im Abseits.

Das Erfreulichste in München war danach die Durchsage des Stadionsprechers nach Schlusspfiff, der den sensationellen Stuttgarter Ausgleich gegen den Meisterkonkurrenten Dortmund durchsagte. Das Publikum jubelte. Aber auch das täuschte nicht darüber hinweg, dass die Bayern bei diesem mausgrauen Auftritt mit dem Toreschießen gegen Hoffenheim überfordert waren. Am Mittwoch kommt Manchester City nach München und gegen die braucht es mindestens drei Treffer in 90 Minuten.

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 3:3 (0:2), Tore: 0:1 Sebastien Haller (25.), 0:2 Donyell Malen (33.), 1:2 Tanguy Coulibaly (78.), 2:2 Josha Vagnoman (84.), 2:3 Giovanni Reyna (90.+3), 3:3 Silas (90.+7.)

Detailansicht öffnen Dortmunds Donyell Malen erwischte einen exzellenten Tag in Stuttgart. Und doch reichte es nicht für den BVB. (Foto: Tom Weller/dpa)

Es war ein Spiel, das es so eigentlich nicht geben kann - und eine Partie mit zwei Halbzeiten, die fast schon sensationelle Wogen schlugen. Halbzeit eins hätte sich so zusammenfassen lassen: Das Leben im Meisterschaftsrennen kann furchtbar einfach sein, wenn man Stürmer hat, die verlässlich Tore schießen (Grüße gehen raus an den FC Bayern). Die Dortmunder spielten mit Überzeugung nach vorne, kaschierten Kalamitäten ihrer Aushilfsdefensive um Mats Hummels und Emre Can, und den Rest erledigten Haller und Malen. Und zwar mit klassischen Mittelstürmer-Moves: Der Franzose hielt die Fußspitze in eine Flanke, der Niederländer kurvte einfach mal los und hielt drauf - das war zu viel für den früh dezimierten VfB (Gelb-Rot für Konstantinos Mavropanos).

Doch dann kehrte sich irgendwann alles um: Reus und Bellingham (zweimal Latte) und Malen vergaben beste Chancen, was die Stuttgarter zum Anlass nahmen, sich aufzubäumen wie ein angeknockter Comebackboxer. Erst kurvte Coulibaly frei vor dem Sechzehner herum und traf mit einem abgefälschten Schuss, ehe sich alles überschlug, weil Vagnoman aus dem Gewusel das 2:2 besorgte. Verrücktes, nahezu surreales Spiel. Und natürlich war es das noch lange nicht: Reynas für den BVB 3:2 ließ alle Zuschauer komplett den Glauben verlieren - und das 3:3 durch Silas, ja mei, in der 97. Minute, was soll man noch sagen? Fußball, du Teufelszeug.

RB Leipzig - FC Augsburg 3:2 (3:1), Tore: 0:1 Arne Maier (5.), 1:1 Kevin Kampl (10.), 2:1 und 3:1 Timo Werner (32./35.), 3:2 Ruben Vargas (82.)

Detailansicht öffnen Und Timo Werner erst! Dem Nationalspieler gelang ein sogenanntes Traumtor gegen Augsburg. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Vor dem Spiel redete alles in Leipzig über zwei Feinfüße: Dani Olmo war endlich wieder von Anfang an dabei, aber wo ist Christoper Nkunku? Der beste Bundesliga-Spieler der Vorsaison stand wieder nicht in der Startaufstellung. Auch das wollten seine Mitspieler schnell vergessen machen. Früh tauchte Szoboszlai am Fünfereck auf, doch Ersatzkeeper Koubek parierte erstklassig (3.). Besser machten es die Gäste bei ihrem ersten Angriff. Sie profitierten nach einem Flügellauf von Iago davon, dass Leipzig den berühmten Pass in den Rücken der Abwehr stümperhaft verteidigte, weshalb Arne Maier den Ball ungestört aus zehn Metern unter die Latte zimmern konnte (5.).

Leipzig hatte das vergangene Heimspiel 0:3 gegen Mainz verloren, das sollte nicht wieder passieren. Man schüttelte sich kurz, und dann verblüffte Timo Werner gleich doppelt: Erstens stand er auf dem Flügel nicht im Abseits, und zweitens schlug er eine brauchbare Flanke. Dort lenkte Kampl den Ball trotz harter Bedrängnis direkt ins kurze Eck. Da dem Torschützen nach dem Abschluss allerdings die Luft wegblieb, ergab sich ein kurioses Bild: Während der Torschütze über einer Werbebande hing, signalisierten die Mitspieler des Torschützen, die medizinischen Betreuer sollten doch bitte im Timo-Werner-Tempo zum Tatort eilen. Was dann auch klappte.

Weiter ging es mit den Werner-Wundern. Henrichs' flache Flanke schob der Stürmer unhaltbar ins Eck, als hätte er es immer schon so getan (32.), und als wollte er all seine Kritiker für alle gemeinen Sätze bestrafen, legte er keine drei Minuten später einen noch schöneren Treffer nach: Er tippte einen Pass von Kampl so an, dass er den Ball aus 21 Metern direkt aufs Tor jagen konnte - und das tat Werner dann auf eine Art, als würde er das in 99 von 100 Versuchen genauso wieder machen. Olmo? Nkunku? Die Antwort hieß Werner. Wenigstens an diesem Nachmittag. In der ersten Halbzeit.

Nach der Pause schienen sich die Gastgeber schonen zu wollen, und man fragte sich: Wofür eigentlich? Champions League spielen sie in dieser Saison nicht mehr. Oder wollten sie die Geschichte der Hinrunde variieren? Im Herbst verspielte Augsburg eine 3:0-Führung gegen Leipzig. Diesmal verkürzte Vargas (82. Minute) auf 3:2, zu mehr reichte es aber nicht. Der eingewechselte Nkunku vergab noch die große Chance zum 4:2, doch sein Nachmittag war es nicht. Und es reichte je dennoch zum Sieg.

1. FC Köln - Mainz 05 1:1 (0:1), Tore: 0:1 Ludovic Ajorque (17.), 1:1 Dejan Ljubicic (51.)

Detailansicht öffnen Sein Treffer rettete den FC: Dejan Ljubicic. (Foto: Marius Becker/dpa)

Die Mainzer reisten mit einer schrecklichen Bilanz in Köln an: nur ein Sieg in elf Versuchen gab es in all den Bundesliga-Jahren zu feiern. Diesmal allerdings brachten sie als Empfehlung die Bilanz der zweiten Saisonhälfte mit: Sie stellen die drittbeste Rückrundenmannschaft, ärgern sich neuerdings über Unentschieden gegen Bremen, setzen Spieler wie Onisiwo (9 Tore!) ohne negative Auswirkungen (Stimmung oder Qualität) auf die Bank, und spielen unter Trainer Bo Svensson am liebsten auf Sieg, egal wo. Am besten verkörpert das der glatzköpfige Hüne Ludovic Ajorque, dem offenbar jemand gesagt hat, dass es in Deutschland eine Prämie für den besten Winterzugang der Liga gibt. Jedenfalls sammelte der Franzose weitere Argumente für den noch sehr inoffiziellen Titel, in erster Linie natürlich durch sein cool herausgespieltes Tor zur Gäste-Führung in der 17. Minute.

Die Kölner mühten sich danach, aber erst einmal stand der Stoßstürmer Davie Selke im Mittelpunkt, den Ajorque in seiner Kategorie nicht fürchten muss. Selke hat in seiner kurzen Zeit am Rhein mehr Verletzungen als Scorerpunkte gesammelt. Diesmal bekam er nach einem schmerzlichen Zweikampf einen Turban verpasst, der modisch herausstach. Immerhin riss seine Leidensfähigkeit seine Mitspieler mit. Bis zu Halbzeit notierte man Chancen, die immer besser wurden, durch Martel (24., 35.), Schindler (31.), Maina (42.), Selke (44., per Kopf, inzwischen wieder ohne Turban), Chabot (45.+2), per Fallrückzieher, und einmal rettete Augsburgs Rüpelkicker Dominik Kohr riskant, aber gekonnt an der Strafraumgrenze gegen den einschussbereiten Kölner Kapitän Jonas Hector (27.).

Nach der Pause drückte der FC fröhlich weiter. Skhiri-Vertreter Ljubicic schloss am gegnerischen Strafraum nicht einfach ab, sondern verbesserte seine Schussposition durch einen Doppelpass mit Hector, der den Ball fußgerecht zurücklegte, so dass Ljubicic den Ball überlegt zum 1:1 ins freie Eck schieben konnte (51.). Die Kölner beherrschten das Geschehen weiter, wenn auch nicht mehr mit dem Elan der Phase zwischen der 25. und 50. Minute. Die hundertprozentige Chance zum 2:1 bot sich ihnen dennoch: In der 70. Minute lief Maina allen davon und allein aufs Mainzer Tor zu - doch den Ball schob er neben das Tor.