Von Christof Kneer

Der FC Bayern München hat sich von Trainer Julian Nagelsmann getrennt. Dies berichteten am Donnerstagabend mehrere Medien, nach Informationen der "Süddeutsche Zeitung" steht Thomas Tuchel unmittelbar vor der Übernahme des Amtes. Bereits an diesem Freitag dürfte der Trainerwechsel offiziell verkündet werden. Tuchel war nach seinem Abschied beim FC Chelsea zuletzt ohne Verein und wohnt seit ein paar Wochen wieder in München.