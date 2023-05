FC Bayern:Hauptsache, irgendwie ins Ziel kommen

Der FC Bayern sichert in Bremen durch ein 2:1 die Tabellenführung - und blendet nur zu gerne aus, wie viel Ballast er in der wichtigsten Saisonphase mit sich herumschleppt.

Von Thomas Hürner, Bremen

Hach, Bremen! Die wohl schönste aller Auswärtsreisen, findet Thomas Tuchel, der schon einige Reisen hinter sich hat. Und ganz Unrecht hat der Trainer des FC Bayern da nicht. So ein Spieltag im Bremer Weserstadion wird in der Tat von recht vielen Fußballfans als etwas "Besonderes" angesehen, weil man dort eine Menge sympathischer Leute trifft, die nicht stänkern, sondern ihren Klub zumeist so bedingungslos unterstützen, dass sogar die Gegner beeindruckt sind von dieser Atmosphäre. Dazu die Szenerie: riesengroße Flutlichter, nebendran die Weser, ein Stadion am Puls der Hansestadt.