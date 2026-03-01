Als Dayot Upamecano die Treppenstufen hinaufstieg, die ihn zum abfahrbereiten Mannschaftsbus führen sollten, gab er, so muss man das sagen, ein bedauernswertes Bild ab. Seine Schritte waren mit dem Wort beschwerlich unzureichend beschrieben, sie glichen einem Schleichen. Der vor 27 Jahren in Évreux, Frankreich, geborene Verteidiger bewegte sich wie ein alter Herr. Immerhin erreichte Upamecano rechtzeitig sein Ziel.