Daniel Svensson war bereit, sich von den Mitspielern für sein sehenswertes Tor zum 2:2 feiern zu lassen, doch er wartete vergeblich: Niemand kam zu ihm gelaufen, um mit ihm zu jubeln. Bloß Nico Schlotterbeck gestikulierte aus der Ferne, allerdings schickte er keine symbolischen Herzchen wie nach dem eigenen Treffer zum 1:0. Er winkte den schwedischen Kollegen energisch zurück auf den vorgeschriebenen Posten, damit bis zum Wiederanpfiff keine Zeit verloren ginge. 2:2, das reichte Schlotterbeck nicht.