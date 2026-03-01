Daniel Svensson war bereit, sich von den Mitspielern für sein sehenswertes Tor zum 2:2 feiern zu lassen, doch er wartete vergeblich: Niemand kam zu ihm gelaufen, um mit ihm zu jubeln. Bloß Nico Schlotterbeck gestikulierte aus der Ferne, allerdings schickte er keine symbolischen Herzchen wie nach dem eigenen Treffer zum 1:0. Er winkte den schwedischen Kollegen energisch zurück auf den vorgeschriebenen Posten, damit bis zum Wiederanpfiff keine Zeit verloren ginge. 2:2, das reichte Schlotterbeck nicht.
Nico Schlotterbeck und Jonathan TahNagelsmanns Yin-Yang-Abwehr
Die DFB-Verteidiger Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah zeigen beim Spitzenspiel ihre unterschiedlichen Temperamente. Während der eine stoisch alles abräumt, hat der andere gleich mehrfach Glück, dass er nicht vom Platz fliegt.
Von Philipp Selldorf, Dortmund
