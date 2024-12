Das Verletzungspech des FC Bayern und von Abwehrspieler Sacha Boey reißt nicht ab. Wie die Münchner am Dienstag mitteilten, erlitt der Franzose im Training eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk. Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger falle „bis auf Weiteres“ aus. Boey hatte in dieser Saison schon knapp zwei Monate wegen eines Meniskusrisses im linken Knie gefehlt.

Der dauerverletzte Boey war im vergangenen Januar für eine Ablöse von 30 Millionen Euro vom Istanbuler Klub Galatasaray nach München gewechselt, kam aber schon im halben Jahr danach kaum zum Einsatz. Zunächst fiel er wegen eines Muskelfaserrisses aus, kurz darauf wegen eines Muskelbündelrisses. Für die Bayern lief er seit seinem Wechsel nur in acht Pflichtspielen auf.

Fortschritte auf dem Weg zu einem Comeback machten dagegen Joao Palhinha und Serge Gnabry. Beider konnten am Dienstag erstmals wieder mit dem Ball trainieren. Palhinha hatte sich Mitte November bei der portugiesischen Nationalmannschaft einen Muskelbündelriss an den Adduktoren zugezogen. Gnabry fehlte zuletzt aufgrund von Kniebeschwerden. Im letzten Vorrundenspiel am Freitag gegen RB Leipzig werden beide nicht zum Einsatz kommen.