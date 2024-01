Von Sebastian Fischer

Christoph Freund klang, als hätte er schon eine halbe Ewigkeit als Funktionär in der Bundesliga hinter sich. "Nie leicht hier in Augsburg", sagte der Sportdirektor des FC Bayern, nachdem die Münchner am Samstag eines der traditionell unangenehmen Auswärtsspiele im deutschen Fußball mit 3:2 gewonnen hatten. Dabei war es für den Österreicher der erste Besuch beim kleineren bayerischen Erstligaklub. Jedenfalls in der Rolle als verantwortlicher Manager.