FC Bayern in Bochum:Mia san nicht ganz hier

FC Bayern in Bochum

Was machen wir denn hier? Die Verteidiger Dayot Upamecano, Niklas Süle (v.l.) und Benjamin Pavard (r.) mit Stürmer Robert Lewandowski.

Der apathische Auftritt des FC Bayern beim 2:4 in Bochum erinnert an das 0:5 in Mönchengladbach - und wirft die Frage auf, ob der Rekordmeister ein Einstellungs- oder vielleicht doch ein Defensivproblem hat.