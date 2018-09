16. September 2018, 12:07 Uhr FC Bayern Bobic kritisiert Hoeneß: "Das gehört sich nicht"

Frankfurts Sport-Vorstand nimmt Anstoß an Hoeneß' Äußerungen gegenüber Karim Bellarabi. Boxer Gennadi Golowkin kassiert seine erste Profi-Niederlage.

Meldungen im Überblick

Bundesliga, FC Bayern: Eintracht Frankfurts Sport-Vorstand Fredi Bobic hat Bayern-Präsident Uli Hoeneß für seine scharfe Attacke gegen Karim Bellarabi kritisiert. "Das gehört sich nicht. Die Wortwahl - man sollte sich ein bisschen zurückhalten", sagte der ehemalige Bundesliga-Stürmer am Sonntag auf Sky. Hoeneß hatte nach dem Einsteigen Bellarabis gegen Bayerns Rafinha gesagt, das Foul sei "natürlich geisteskrank. Das ist vorsätzliche Körperverletzung". Der Bayern-Boss forderte dazu, Bellarabi gehöre "für drei Monate gesperrt - und zwar für Dummheit".

Rafinha trug bei der Szene, für die Bellarabi mit der Roten Karte bestraft wurde, einen Innenbandteilriss am linken Sprunggelenk davon. Zuvor hatte sich Weltmeister Corentin Tolisso beim 3:1 gegen Leverkusen einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss zugezogen. "Dieser ganze Ballon kam zusammen, der ist dann explodiert. Das ist etwas, was in der Emotion passt", relativierte Bobic. Die Attacke dürfe dennoch nicht dermaßen persönlich gegen einen Spieler gehen, sagte er.

Unterdessen hat Bellarabi nach seinem Foul Reue gezeigt. "Ich möchte mich natürlich bei Rafinha und meiner Mannschaft für das unnötige Foul entschuldigen, es war keine Absicht von mir! Gute Besserung", schrieb der 28-Jährige in einem sozialen Netzwerk.

Boxen, WM: Boxer Gennadi Golowkin hat die erste Niederlage seiner Profikarriere kassiert und die WM-Titel der Verbände WBC und WBA verloren. In einem weltweit übertragenen Kampf unterlag der 36 Jahre alte Mittelgewichtler aus Kasachstan am Samstagabend (Ortszeit) vor 22 360 Zuschauern in der T-Mobile-Arena von Las Vegas dem Mexikaner Saul Alvarez in zwölf Runden knapp nach Punkten (113:115, 113:115, 114:114). "Es war ein sehr guter Kampf für die Fans und sehr aufregend. Ich dachte, ich wäre der Bessere gewesen", sagte Golowkin.

Golowkin, der einst beim Hamburger Universum-Boxstall unter Vertrag stand, hatte zuvor 38 seiner 39 Kämpfe gewonnen und einmal unentschieden geboxt. 34 seiner Kämpfe gewann er durch K.o. vorzeitig. Der 28-jährige Alvarez bringt es in nunmehr 53 Kämpfen auf 50 Siege (34 K.o.), eine Niederlage und zwei Unentschieden. "Wenn die Leute wollen, dass wir noch einmal gegeneinander boxen, lasst es uns noch einmal machen", sagte der Mexikaner. Golowkin ist dafür: "Unter den richtigen Bedingungen: ja."

Rudern, WM: Für Oliver Zeidler haben sich die Hoffnungen auf eine Medaille bei der Ruder-WM zerschlagen. Im Einer-Endlauf der Titelkämpfe in Plowdiw kam der 22 Jahre alte WM-Debütant aus Ingolstadt am Sonntag nicht über Rang sechs hinaus. Gold ging an den Norweger Kjetil Borch, Silber und Bronze an Ondrej Synek (Tschechien) und Mindaugas Griskonis (Litauen). Damit konnte Zeidler die bisherige Bilanz des Deutschen Ruderverbandes (DRV) in den 14 olympischen Klassen mit einmal Silber durch den Frauen-Doppelvierer nicht aufbessern.