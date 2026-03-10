Hach, Bergamo! Diese steinerne Schönheit am Fuße der Alpen. Der Besucher kann sich hier schinden oder erholen.
FC Bayern in BergamoSechs Tore, drei Verletzte
Lesezeit: 5 Min.
Herausragender Olise, starker Gnabry und eine schreckliche Nacht für Bergamo: Beim 6:1 im Achtelfinal-Hinspiel überrennt die Kompany-Elf viel zu mutige Italiener. Nach Schlusspfiff sorgt sich der FC Bayern aber um Davies, Musiala und Urbig.
Von Philipp Schneider, Bergamo
FC Bayern in der Einzelkritik:Davies weint, Musiala humpelt
Beide Spieler müssen nach ihrer Einwechslung wieder verletzt vom Feld. Michael Olise reiht Kunststück an Kunststück und nimmt sich wie Joshua Kimmich fürs Rückspiel clever frei. Die Bayern in der Einzelkritik.
