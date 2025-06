Von Philipp Schneider, Charlotte

Ausgerechnet Manuel Neuer, dieser Großmeister der kreativen Niederlagenherleitung, bog als Erster um die Ecke. Der Torwart schlurfte sogar in Badelatschen, aber Geschwindigkeit spielte jetzt endgültig keine Rolle mehr. Nicht, dass es zuvor sonderlich rasant zugegangen war in diesem Spiel, an dessen Ende die Fußballer jeder Schritt geschmerzt haben musste wie nach 39 Tagen Wanderung durch das Wadi Rum.