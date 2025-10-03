Wenn an diesem Samstag Eintracht Frankfurt den FC Bayern empfängt, werden wieder die Bayernjäger-Fragen kommen, die die Verantwortlichen von Trainer Dino Toppmöller bis Manager Markus Krösche nicht beantworten werden. Vor dem Spiel: Ist die Eintracht schon ein Bayernjäger? Und je nach Ausgang des Spiels: Bleibt die Eintracht ein Bayernjäger? Beziehungsweise: Ist die Rolle des Bayernjägers doch noch eine Nummer zu groß?
MeinungBundesliga:Die Rolle des Bayernjägers ist zum Fluch geworden
Kommentar von Martin Schneider
Lesezeit: 3 Min.
Kann die Eintracht dem Rekordmeister aus München den Titel abjagen? Wer vor diese Frage gestellt wird, kann nur verlieren. Vor Frankfurt sind schon andere Klubs daran gescheitert.
Fußball im Alter:„Es gibt gute Gründe, möglichst lange Fußball zu spielen“
Fußball kann man in jedem Alter spielen. Sportwissenschaftler Oliver Faude erklärt, warum das gesund ist, wie man verletzungsfrei bleibt – und was jenseits der 40 gegen Muskelkater hilft.
Lesen Sie mehr zum Thema