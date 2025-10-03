Zum Hauptinhalt springen

MeinungBundesliga:Die Rolle des Bayernjägers ist zum Fluch geworden

Kommentar von Martin Schneider

Fangt mich doch! Arthur Theate, Ellyes Skhiri und Mario Götze (von links) versuchen, Michael Olise zu stoppen.
Fangt mich doch! Arthur Theate, Ellyes Skhiri und Mario Götze (von links) versuchen, Michael Olise zu stoppen. (Foto: Philippe Ruiz/Imago)

Kann die Eintracht dem Rekordmeister aus München den Titel abjagen? Wer vor diese Frage gestellt wird, kann nur verlieren. Vor Frankfurt sind schon andere Klubs daran gescheitert.

Wenn an diesem Samstag Eintracht Frankfurt den FC Bayern empfängt, werden wieder die Bayernjäger-Fragen kommen, die die Verantwortlichen von Trainer Dino Toppmöller bis Manager Markus Krösche nicht beantworten werden. Vor dem Spiel: Ist die Eintracht schon ein Bayernjäger? Und je nach Ausgang des Spiels: Bleibt die Eintracht ein Bayernjäger? Beziehungsweise: Ist die Rolle des Bayernjägers doch noch eine Nummer zu groß?

