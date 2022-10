Die Basketballer des FC Bayern München haben ihr erstes Auswärtsspiel dieser Saison bei den Skyliners Frankfurt erwartungsgemäß gewonnen. Beim 83:74 (37:26)-Erfolg über die Hessen hatten sie nur im eher schwachen ersten und im letzten Viertel Probleme. Als Schlüssel zum Sieg erwies sich eine Phase kurz vor der Halbzeitpause, in der die Münchner einen 12:15-Rückstand in einem 33:17-Vorsprung verwandelten. Der 21:2-Lauf kam auch wegen vieler Ballverluste der Frankfurter zustande, die in diesen Minuten fahrig in der Offensive wirkten. Im neuen Aufbauspieler Cassius Winston (23 Punkte) hatten die Münchner wie bereits beim Heimsieg gegen Ulm am Samstag den erfolgreichsten Werfer in ihren Reihen. Für die Frankfurter traf der ehemalige Münchner Joshua Obiesie (15) die meisten Körbe. Die Würzburg Baskets haben ebenfalls am Montagabend ihr Spiel bei den Basketball Löwen Braunschweig gewonnen. Weniger als 48 Stunden nach der Auftaktniederlage gegen die Telekom Baskets Bonn siegte Würzburg in seinem ersten Auswärtsspiel mit 89:82. Es war zugleich der erste Erfolg der Unterfranken bei den Löwen Braunschweig seit fünf Jahren. Der letzte Sieg dort datierte vom April 2017.