Von Ralf Tögel

Andreas Obst ist derzeit ein gefragter Basketballprofi. Der Shooting Guard des FC Bayern hat sich beim Pokalsieger und in der Nationalmannschaft zu einem Schlüsselspieler entwickelt. Vor dem Start in die Playoffs eilt er von Pressetermin zu Pressetermin. Für die SZ nimmt er sich zwischen Tapen und Training dennoch Zeit.

SZ: Seit zwei Wochen ist die Hauptrunde in der BBL vorbei, am Dienstag beginnen die Playoffs, und der FC Bayern ist Mitte April aus der Euroleague ausgeschieden. Können Sie sich an eine so lange Spielpause erinnern?

Andreas Obst: Als ich verletzt war vielleicht. Sonst eher weniger.

Wie haben Sie die freien Tage genutzt? Erholung und Regeneration oder Training? Ihr Teamkogge Niels Giffey sagte, er freue sich einfach darauf, wieder viel zu schlafen.

Ja klar, man schläft viel, erholt sich einfach, isst gut und trainiert natürlich auch ein bisschen. Man sollte ja nicht komplett aus der Form kommen, es ist wichtig, das gut zu kombinieren, nicht zu viel Training, aber auch nicht zu wenig. Es ist auch wichtig, sich mental zu erholen, abzuschalten, wenn man aus der Halle rauskommt, auf andere Gedanken kommen. Man muss jede Batterie aufladen.

Gibt es in so einer Phase mehr Freiraum vom Trainer, mehr Pausen?

Wir haben einmal Training am Tag, den Rest des Tages frei. Das Training wird schon so kompakt gehalten, wie es geht.

In der Vorsaison waren zu diesem Zeitpunkt die Euroleague-Playoffs, danach wirkte die Mannschaft platt. Ist das Euroleague-Aus in dieser Saison ein Vorteil?

Das kommt uns sehr zugute. Die Euroleague war schon super, ich hätte auch gerne weitergespielt. Aber man hat schon gemerkt in den vergangenen Jahren, dass dann in den Bundesliga-Playoffs die Körner gefehlt haben.

Trainer Andrea Trinchieri sprach von einem komischen Monat. Der dritte Platz nach der Bundesliga-Hauptrunde stand fest, es gab zuletzt drei Niederlagen. Droht die Gefahr, in so einer Phase den Rhythmus zu verlieren?

Nein, würde ich nicht sagen. Es war allgemein schwierig, in der Saison den Rhythmus zu finden. Immer wieder waren Spieler verletzt, die Rotation hat sich andauernd geändert. Zuletzt wollten wir neue Sachen ausprobieren, an uns arbeiten, um das in den Playoffs zu nutzen. Es ist nicht leicht für Trainer und Spieler, die Spannung hochzuhalten, wenn es um nichts mehr geht. Aber klar, wir dürfen nicht zu sehr runterfahren, es ist schon schwierig.

Es ging ja um nichts mehr. Sind die drei Niederlagen zum Hauptrundenschluss nicht egal?

Nein, kein Spieler verliert gern. Es tut nicht so weh, aber man analysiert schon genau, woran es lag, was nicht gepasst hat.

Wie schwer ist es in so einem Moment, schnell wieder in den Wettkampfmodus zu kommen?

Es geht um Gewohnheiten. Man darf nicht zu sehr runterfahren, damit die Energie in den K.-o.-Spielen sofort wieder da ist.

Die Meisterschaft ist Pflicht?

Ich finde schon, dass wir diese Saison mit dem Titel abschließen müssen. Das haben wir auch verdient.

Warum?

Wir hatten in den vergangenen beiden Jahren Probleme, immer wieder Hiobsbotschaften mit Verletzten: In den Playoffs vor zwei Jahren die Sache mit Paul Zipser (Not-OP wegen einer Gehirnblutung, d. Red.), auch letztes Jahr die Finals ohne ihn oder auch Vlado Lucic. Ich will nicht jammern, am Ende haben wir es uns selbst zuzuschreiben. Aber jetzt müssen wir da sein, wie gesagt, das haben wir wegen der letzten Jahre irgendwie verdient.

Es fehlen aber erneut wichtige Spieler. Zu Augustine Rubit haben sich nun noch Othello Hunter und erneut Kapitän Lucic gesellt, für alle drei ist die Saison beendet. Wieder eine große Hypothek?

Das schwächt uns schon sehr, es sind drei Führungsspieler. Uns fehlt dadurch eine Menge Erfahrung und auch Qualität, nichtsdestotrotz haben wir genug Klasse, den Titel zu holen.

Ist der Kader nicht auch ohne diese drei Spieler der beste der Liga?

Wir haben einen super, super Kader und große Qualität und die nötigen Spieler, um ganz oben mitzumischen. Wir haben eine tiefe Bank und können es auf jeden Fall reißen.

Besonders auf den deutschen Positionen wurde der Kader verstärkt, eine Lehre aus der vergangenen Saison. Ist das der entscheidende Unterschied?

Das würde ich sagen. Wir sind tiefer und mit mehr Qualität auf der deutschen Bank besetzt.

Nun geht es gegen Göttingen, das Spiel vor zwei Wochen dort ging 75:83 verloren. Ein schlechtes Omen?

Göttingen ist eine sehr talentierte Mannschaft, die offensiv heiß laufen kann und mit viel Selbstvertrauen spielt. Wir müssen aufpassen.

Dennoch dürften die Gegner, die es auf dem Weg zum Titel zu schlagen gilt, Bonn und Berlin sein.

Ich glaube ja. Bonn hat eine super Saison gespielt, sie spielen mit viel Tempo und Intensität. Aber das kostet viel Energie und Kraft und man muss sehen, wie sie das in den Playoffs durchziehen können.

Bonn spielt an diesem Wochenende noch das Champions-League-Final-Four in Malaga. Ist das ein Nachteil?

Das ist zwar keine Playoff-Serie, wie wir das in der Vergangenheit hatten, aber sie müssen zweimal spielen und danach sofort in die Playoffs. Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir die letzten zwei Jahre bewältigen mussten. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass sie müde werden. Die haben einfach Bock und sind heiß, Berlin und uns zu ärgern.

Schon im Halbfinale könnte Berlin warten.

Ein sehr gut eingespieltes Team, routiniert, die wissen, worauf es ankommt. Berlin muss man immer auf der Rechnung haben.

Trotzdem haben viele den FCB oben auf dem Zettel, auch dank Spielern wie Ihnen. Sie haben in dieser Saison einen enormen Leistungssprung gemacht. Woran machen Sie das fest?

Ich konnte einfach zeigen, dass ich mich auf diesem Niveau etablieren kann. Mein Ziel war es, in der Euroleague anzukommen, das hat ganz gut geklappt. Ich glaube, ich habe einen Riesenschritt gemacht, aber es gibt noch viele Dinge zu verbessern und zu entwickeln.

Der Distanzwurf war schon immer Ihre größte Qualität. Was hat sich noch verbessert?

Ich bin defensiv stabiler, auch besser in der Offensive im Eins-gegen-eins-Spiel . Eigentlich hat sich jeder Aspekt in meinen Spiel verbessert.

Welchen Anteil hat der Trainer? Sie haben unter Trinchieri ja schon zu Beginn Ihrer Karriere in Bamberg gespielt.

Einen großen Anteil. Er hat meine Karriere geprägt, mir auch hier viel Vertrauen gegeben, mir den Weg gewiesen.

Man hört, er kann auch anstrengend sein?

Das ist doch bei jedem Chef so, das ist auch normal, wenn man sich jeden Tag sieht. Aber ich weiß, was er mir gegeben hat, und bin ihm dankbar dafür.

"Er hat meine Karriere geprägt": Andreas Obst (re.) im Gespräch mit Trainer Andrea Trinchieri.

Wie groß ist der Wunsch, ihm zum Abschied, den Titel zu schenken?

Zum Abschied?

Es heißt, er geht.

(lacht) Davon weiß ich nichts. Wenn das so wäre, hätte er es verdient. In den vergangenen Jahren gab es vieles, was er nicht kontrollieren konnte, wie Corona oder Verletzungen. Er hatte in den drei Jahren nicht einmal den ganzen Kader verfügbar und hat viel harte Arbeit hier reingesteckt. Ich würde ihm jedenfalls den Titel wünschen.

Nimmt der Pokalsieg Druck vom Team?

Das war kurz der Fall, aber das ist einige Zeit her. Jetzt zählt nur der Titel. Der Pokalsieg macht uns nicht zufrieden, gibt uns aber Selbstvertrauen.

In der Euroleague war das Abschneiden in dieser Saison auch nicht zufriedenstellend.

Kann man sagen.

Woran lag es?

Wir haben einige Zeit gebraucht, uns zu finden. Wir hatten Spieler, die zum ersten Mal in Europa spielen ...

... die beiden US-Amerikaner Cassius Winston und Freddie Gillespie?

Genau, das hat einfach gedauert. Wir hatten zudem immer wieder Ausfälle, es kam einiges zusammen. Dadurch haben wir viele Spiele unnötig oder knapp verloren. Das ist kein Untergang, das gehört zum Prozess. Ich denke, der Grundstein ist gelegt, gerade mit den guten deutschen Spielern, die wir in den nächsten Jahren bei uns noch sehen werden.

Wie weit ist der FC Bayern von der europäischen Spitze noch entfernt?

Es fehlt nicht mehr so viel. Vor allem fehlt Konstanz. Aber wir sind auf einem guten Weg.

Geschäftsführer Marko Pesic hat als mittelfristiges Ziel formuliert, in der neuen Halle zu den besten sechs Teams Europas zu zählen. Der SAP Garden soll im nächsten Frühjahr fertig sein. Ist das der Grund für Ihre Vertragsverlängerung bis 2026?

Zunächst fühle ich mir sehr wohl hier beim Verein und in der Stadt. Es reizt mich, wofür der Verein steht, seine Ambitionen, was er mit dem Basketball erreichen will. Ich will ein Teil davon sein.

Ihr ehemaliger Teamkollege Nihad Djedovic hat einmal erzählt, in fremden Hallen schlägt den Bayern blanker Hass entgegen. Hat sich das mittlerweile gebessert?

(grinst) Das gehört dazu, der FC Bayern ist nun mal ein Verein, der polarisiert. Entweder wird er geliebt oder verabscheut. Das macht den Sport aber auch aus. Für uns ist es eine zusätzliche Motivation, vor Leuten zu spielen, die einen nicht so gern haben. Das ist schon auch ganz cool, wenn man nicht überall der Liebling ist.

Das war bei der WM im vergangenen September anders. Sie waren einer der Bronze-Helden. Wie gut hat das getan?

Da konnte man schon viel positive Energie mitnehmen, aber ich versuche, das eine wie das andere richtig einzuordnen.

Wie wichtig war EM-Bronze für den deutschen Basketball?

Sehr wichtig, die Spieler und die Nation haben mitbekommen, dass wir da oben mitspielen können. Das bringt Aufmerksamkeit, begeistert die Leute für den Sport - und es hat mega Spaß gemacht.

Spüren Sie noch etwas von der Euphorie der Heim-EM?

Hin und wieder schon, gerade jetzt, wenn es auf die Weltmeisterschaft zugeht. Man merkt schon, dass die Leute heiß darauf sind.

Anfang August startet die WM-Vorbereitung. Hat sich Gordon Herbert schon gemeldet?

Er war mal hier. Wir haben ein bisschen gequatscht, wie es im Sommer aussieht.

Sie dürften einer von wenigen Nicht-NBA-Spielern sein, die gesetzt sind.

Möglich (grinst). Man weiß nie, aber der Bundestrainer hat gesagt, dass er den Kern des Kaders zusammenhalten will, deshalb gehe ich schon davon aus, dass ich dabei bin. Ich denke, dass ein, zwei damals Verletzte dazukommen, vielleicht ein, zwei Newcomer, aber das Mannschaftsgerüst wird bleiben.

Gegner in der Vorrunde sind Japan, Australien und Finnland. Was rechnen Sie sich aus?

Es ist wieder alles möglich. In der Gruppe ist kein zu krasser Gegner, aber sie ist so gut, dass man auch hinfallen kann. Ich denke, wir sind zusammen mit Australien Favorit. Das Ziel ist das Viertelfinale, am besten eine Medaille.

Aus der NBA wurde Austin Reaves angefragt, er spielt stark, ist bei den Lakers Teamkollege von Dennis Schröder und hat eine deutsche Großmutter. Haben Sie davon gehört?

Habe ich, aber ich finde, das ist Quatsch. Er hat keinen Bezug zur Mannschaft. Ich denke, da haben die Medien mehr draus gemacht, als dran ist.

Seit sie beim FC Bayern sind, spielen Sie praktisch seit zwei Jahren ohne Pause: Bundesliga, Euroleague, EM und jetzt WM. Wie lange kann ein Körper so eine Belastung aushalten?

Gute Frage. Es muss aber irgendetwas gemacht werden. Die Euroleague und die Fiba (Weltverband, d. Red.) müssen sich zusammensetzen, das klären, es geht ja auch um den Schutz der Spieler.

Sie waren im Dezember verletzt ...

... ja klar, es bringt ja nichts, wenn irgendwann die Spieler fehlen oder auf dem Zahnfleisch daherkommen und der Basketball nicht mehr attraktiv ist. Das darf man nicht unterschätzen, der Körper macht das eine gewisse Zeit mit, aber dann sagt er Stopp und nimmt sich die Pause.

Was kann man als Athlet dagegen tun?

Prävention, auf die Ernährung achten, Trainingssteuerung, solche Dinge.

Gibt es da noch ein Privatleben?

Das gibt es, aber nicht gerade viel. Ich versuche, das Beste daraus zu machen.

Wünscht man sich mehr Freizeit?

Definitiv, aber der Sport macht mir ja auch Spaß. Es ist ein toller Beruf, aber manchmal denke ich schon: Uff, jetzt geht es schon wieder los.

Wenn man einen Basketballer nach Zielen fragt, hört man immer: Das nächste Spiel gewinnen. Sie denken doch darüber hinaus?

Klar, mal eine EM oder ein großes Turnier zu gewinnen, davon träumt man schon.

Vielleicht auch mal vom Ausland, von einem ganz großen Klub?

Der FC Bayern ist auf einem super Weg zu einem europäischen Topklub. Hier etwas zu etablieren, vielleicht auch mal ins Final Four zu kommen oder es zu gewinnen, das strebe ich an.

Sie haben in Isaac Bonga und Paul Zipser zwei Kollegen, die schon in der NBA gespielt haben. Haben Sie sich schon mal informiert?

Über den großen Teich? Von so etwas träumt man auch, aber erst mal ist der Gewinn der Euroleague mein persönliches Ziel.

Kleiner Blick in die Zukunft: Welche dieser Schlagzeilen würden Sie am liebsten lesen: Andi Obst knackt den Dreier-Weltrekord. Andi Obst gewinnt vor 11 500 Zuschauern im SAP Garden die Euroleague. Andi Obst wird Olympiasieger. Andi Obst wird Vater von Drillingen und beendet seine Karriere?

(lacht) Ich würde sagen: Andi Obst wird vor 11 500 Leuten im SAP-Garden Euroleague-Champion, wird danach Vater von Drillingen und beendet seine Karriere als Olympiasieger.