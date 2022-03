Der Spielplan der Basketballer des FC Bayern München wird weiter heftig von Corona durchgeschüttelt. Aufgrund des erneuten Ausbruchs in Mannschaft und Trainerstab muss nach dem Bundesligaspiel in Ulm vom Sonntag auch die für Dienstag angesetzte Partie in der Euroleague bei Fenerbahce Istanbul verlegt werden. Der Vergleich in der türkischen Metropole wurde vor einem Monat schon einmal aus dem selben Grund verlegt, weil die Münchner aufgrund von Positiv-Tests und Verletzungen nicht die erforderliche Anzahl an spielfähigen Akteuren zusammenbekommen hatten. Wann das Spiel zum dritten Mal angesetzt wird, steht noch nicht fest. Derzeit ruht bei den Münchnern auch das Mannschaftstraining.