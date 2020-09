Die Basketballer des FC Bayern München haben auch ihr zweites Vorbereitungsspiel auf die neue Saison verloren. Nachdem sie dem Eurocup-Teilnehmer Olimpija Ljubljana bereits Ende August in heimischer Halle unterlegen waren (74:82), kassierten sie am Mittwochabend beim Gegenbesuch in der slowenischen Hauptstadt eine 65:82 (32:49)-Niederlage. Dabei merkte man den Münchnern an, dass sie am Wochenende erst vom Trainingslager in Südtirol zurückgekehrt waren: Die Beine waren schwer, vor allem in der Abwehr kamen sie häufig zu spät zu ihren Gegenspielern. Im Angriff machte sich bemerkbar, dass der neue Trainer Andrea Trinchieri ein halbes Dutzend neue Spieler integrieren musste - die Abstimmung klappte oft noch nicht. Beste Werfer waren die Neuzugänge Nick Weiler-Babb (14 Punkte) und Jalen Reynolds (12); nach einer Steigerung in der zweiten Halbzeit kam auch Routinier Nihad Djedovic noch auf zwölf Zähler.