Die Basketballer des FC Bayern München werden angesichts der Coronavirus-Pandemie die Münchner Tafel unterstützen. Die soziale Einrichtung verteilt gewöhnlich Lebensmittel an rund 20 000 Menschen in Armut pro Woche. Angesichts der Krise fehlen derzeit aber Helfer für die Ausgabe und auch gespendete Lebensmittel. Der FC Bayern will auf diese Notlage hinweisen. Mitarbeiter der FCBB-Geschäftsstelle, die sich seit rund zwei Wochen im Home-Office befinden, helfen eine Woche lang täglich bei Aufbau und Ausgabe der Tafel an der Großmarkthalle. Aus der Mannschaft werden dabei an diesem Donnerstag unter anderem die beiden Nationalspieler Danilo Barthel und Paul Zipser sowie Alex King mithelfen. Geschäftsführer Marko Pesic hat für diesen Tag ebenfalls seine Unterstützung zugesagt. "Diese Einrichtung mit ihren vielen Ehrenamtlern ist sehr wichtig für München und wir müssen aufpassen, dass sie und die Bedürftigen im Zuge der Corona-Situation nicht in Vergessenheit geraten", sagt Zipser. Neben Geldspenden ist die Tafel vor allem auf Lebensmittelspenden angewiesen: Obst und Gemüse, Milchprodukte, Wurst, Babynahrung, Süßigkeiten, Konserven oder Ähnliches. Die Waren können geschickt oder abgeholt werden. Informationen zu Spenden gibt es telefonisch unter 0162/295 1070 oder per Mail an info@muenchner-tafel.de.