Eines immerhin ist sicher für die Basketballer des FC Bayern: Das Training am Dienstag fällt aus. Denn ausgerechnet in dieser Woche der Entscheidung für den internationalen Wettbewerb, steht ein Nachholspiel in der Bundesliga (BBL) an – und selbiges führt den Primus Bayern München zum ärgsten Verfolger Ratiopharm Ulm. Dass das BBL-Spitzenspiel am Dienstagabend (20 Uhr) nur 48 Stunden vor der finalen Euroleague-Hauptruderpartie gegen den Titelaspiranten Fenerbahce Istanbul im ausverkauften SAP Garden den Münchnern so gar nicht in den Kram passt, ließ Trainer Gordon Herbert mit ungewöhnlich deutlichen Worten wissen: „Der Dienstag ist mir egal. Wir spielen, weil es im Plan steht. Wir können Dienstag nicht trainieren, wir haben zu spielen. Wir werden sehen, wen wir mitnehmen, und dann spielen wir auch richtig. Ich bin jedoch nicht wirklich besorgt, ob wir die BBL als Erster, Zweiter, Dritter, Vierter oder Fünfter beenden.“

Die Bayern fühlen sich ohnehin, im Vergleich zur internationalen Konkurrenz, von ihrer heimischen Liga nicht gerade nach Kräften unterstützt. Während andere europäische Topteams vor wichtigen Spielen schon mal durchschnaufen können, weil Spiele im nationalen Betrieb kurzfristig verlegt werden, ist das nach Ansicht der Münchner in der BBL nicht der Fall – siehe Dienstag.

Geschäftsführer Marko Pesic hat zwar immer wieder betont, dass die heimische Spielklasse der Brot-und-Butter-Wettbewerb für seinen Klub ist, allerdings ebenso deutlich erklärt, dass er in dieser Saison die Teilnahme an den Playoffs im höchsten europäischen Wettbewerb erwartet. Was natürlich ebenso für seinen ersten sportlichen Angestellten gilt: „Wir haben das Maccabi-Spiel leider weggegeben, jetzt haben wir eine zweite Möglichkeit am Donnerstag“, sagt Herbert mit Blick auf das Spiel gegen den türkischen Meister, der bereits als derzeitiger Tabellendritter für das Viertelfinale qualifiziert ist.

Für die Bayern gestaltet sich die Ausgangslage ungleich komplizierter, momentan stehen die Münchner als Tabellensiebter vor dem sieggleichen FC Barcelona. Aber auch die vor den Bayern platzierten Real Madrid und Efes Istanbul haben 19:14 Siege. Auf Rang neun und zehn lauern Roter Stern Belgrad und Paris mit jeweils 18:15 Siegen. Und weil die Plätze sieben bis zehn die letzten beiden Startplätze für das Viertelfinale in sogenannten Playins ausspielen, sollten die Bayern tunlichst gewinnen – für eine gute Ausgangsposition. Denn es ist von Rang fünf bis zehn rechnerisch alles möglich.

Trainer Gordon Herbert könnte auf das Spiel in Ulm verzichten, Rückkehrer Devin Booker freut sich

Dass den Münchnern diese kräfteraubende Extraschicht droht, haben sie indes selbst zu verantworten – weil sie am Wochenende bei Maccabi Tel Aviv, das seine Heimspiele in Belgrad austrägt, einen zwischenzeitlich deutlichen Vorsprung in den Schlusssekunden noch aus den Händen gaben. Immerhin ist Devin Booker nach zweimonatiger Verletzungspause zurückgekehrt und wusste beim 94:72-Sieg am Sonntag gegen Braunschweig zu überzeugen.

Wen FCB-Coach Herbert am Dienstag schonen wird, ließ er offen, sicher ist jedoch, dass er keinesfalls seine Bestbesetzung ins Schwäbische mitnimmt. Zuletzt pausierten in Nick Weiler-Babb und Carsen Edwards zwei Schlüsselspieler, deren Topform für das Spiel gegen Fenerbahce unabdingbar ist. Die Ulmer, die international im Eurocup starteten, der eine Stufe unter der Euroleague angesiedelt ist, sind dort längst ausgeschieden und können sich voll auf den nationalen Betrieb fokussieren.

Und der Meister von 2023 ist gut drauf, am Wochenende wurde der Tabellendritte Chemnitz mit 117:87 Punkten demontiert. Freilich sind die Bayern ein anderes Kaliber, auch wenn sie nicht in Topbesetzung anreisen. In Justus Hollatz und dem in der vergangenen Woche nachverpflichteten australischen Nationalspieler Jack White sind Klassespieler im Kader, die wegen abgelaufener Wechselfristen nur BBL spielen dürfen.

Zudem bleibt der Meister auch im Falle einer Niederlage an der Tabellenspitze, denn die Münchner haben 19:6 Siege, Ulm steht bei 18:8. Und es gibt im Münchner Team in Devin Booker sogar jemanden, der sich auf die Extraschicht in Ulm freut: „Ja, wir sind bereit für diese Woche. Wir kennen Fener, wir kennen Ulm. Das werden für uns gute Gegner sein, um besser zu werden. Aber wir müssen gewinnen, hoffentlich gelingt uns das. Ich brauche das Spiel in Ulm. Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, aber diese Jungs geben mir das Selbstvertrauen, um mein Spiel zu spielen.“