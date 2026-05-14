SZ: Herr Pesic, am Samstag starten Sie mit den Basketballern des FC Bayern in die Playoffs der Bundesliga, als Topfavorit. Sind Sie nervös?

Svetislav Pesic: Ich bin immer angespannt, auch jetzt.

Sie wirken aber ganz entspannt. Wissen Sie eigentlich, Ihr wievielter Titel das wäre?

Nein, ehrlich gesagt nicht, meinen Sie offizielle Titel? Klar, ich war Weltmeister und Europameister, das ist schon speziell, aber es gibt Titel, die sind für mich fast wichtiger.

Es wäre Ihr sechster deutscher Meistertitel. Zweimal waren Sie in Spanien Meister, einmal in Jugoslawien. Sie haben alle relevanten Titel gewonnen: WM, EM, Euroleague, Korac Cup, Eurocup und so weiter. Welche Titel meinen Sie?

Meinen ersten Titel für Jugoslawien zum Beispiel, das war damals bei den Balkanspielen in Bukarest, eine Art Olympische Spiele für Balkanländer. Ich war ein junger Trainer, und wir haben im Finale gegen Griechenland gewonnen. Dort spielten Galis, Giannakis und Fasoulas, große Spieler. Da habe ich mit Jugoslawien meine erste Goldmedaille gewonnen. Oder die Bronzemedaille mit Deutschland bei der Universiade in Duisburg, mit derselben Mannschaft, die später 1993 die EM gewann. Das war damals das beste Resultat einer deutschen Nationalmannschaft und hat uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

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Sie kamen das erste Mal vor zehn Jahren zum FC Bayern, als es nicht gut lief. Uli Hoeneß hat Sie damals angerufen. In dieser Saison lief es erneut nicht gut, diesmal hat Herbert Hainer Sie überzeugt. Jetzt haben Sie aber Ihren Rücktritt zum Saisonende erklärt, und keiner kann Sie mehr überreden?

Wissen Sie, als ich im Februar vor dem Spiel bei Maccabi in Tel Aviv im Hotelzimmer aufgewacht bin, dachte ich mir: Was machst du eigentlich hier? Du wirst im August 77 Jahre alt, und wenn alles gutgeht, wirst du 90. Das heißt, du hast noch 13 Jahre. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so einen Gedanken hatte. Und in diesem Moment habe ich entscheiden, dass ich aufhöre.

Unumstößlich?

Ja, ich habe meine Entscheidung getroffen, es gibt jetzt keinen mehr, der mich überreden kann, kein Uli Hoeneß, kein Herbert Hainer, kein Josep Bartomeu (ehemaliger Präsident des FC Barcelona, Anm. d. Red.). Ich hatte eine super Zeit. Auch, dass ich noch mal hier Trainer wurde, war richtig. Sonst hätte ich mich immer gefragt, ob ich es nicht hätte machen sollen.

Sie haben kürzlich gesagt, dass die Bundesliga (BBL) viel besser geworden ist als in Ihrer ersten Zeit beim FCB. Inwiefern?

In sportlicher Hinsicht, die Mannschaften sind vielseitiger geworden, kompletter. Die Kader sind größer und besser besetzt als vor zehn Jahren. Damals dachten wir, wenn wir zum Beispiel nach Braunschweig fahren, gewinnen wir sowieso. Und ich habe jetzt geglaubt, das sei immer noch so. Beim Pokal-Aus der Bayern vor einem Jahr in Weißenfels fragte ich: Wie kann man nur mit dieser Mannschaft dort verlieren? Jetzt weiß ich es, wir haben auch in dieser Saison einige Spiele mit Glück knapp gewonnen. Man muss sich gegen jeden Gegner gut vorbereiten. Als ich zurückkam, habe ich mich mehr mit der Euroleague beschäftigt, ich habe die Bundesliga unterschätzt.

Jetzt nicht mehr?

Natürlich nicht. Ich habe den Eindruck, die BBL wird in anderen Ländern mehr respektiert als hier. Und die Liga kann sich weiterentwickeln, man könnte sie zum Beispiel besser und intensiver vermarkten.

Dennoch sind Sie und Ihr Team Topfavorit. Mal ehrlich, glauben Sie, dass Ihnen ein Gegner in einer Serie gefährlich werden kann?

Natürlich. Aber wissen Sie, ich glaube, dass es nicht einmal unsere Verantwortlichen interessiert, gegen wen wir spielen. Jeder sieht uns im Viertelfinale, im Halbfinale und im Finale, das ist schon fest eingeplant. Natürlich sind wir Favorit, aber nach den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, sage ich: Das wird sehr schwer.

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Die Fachwelt erwartet ein Finale zwischen München und Berlin, Sie nicht?

Berlin ist eine sehr gute Mannschaft, wir haben zu Hause nur knapp gewonnen. Es gibt viele Mannschaften, die sich gut entwickelt haben. Nehmen Sie Vechta, eine kleine Stadt, aber als sie zu uns kamen, hatten sie neun von zehn Spielen gewonnen und auch gegen uns nur knapp verloren. Jetzt sind sie in den Playoffs.

Die Saison war lang und anstrengend: Euroleague, Bundesliga, Pokal, oft drei Spiele pro Woche, plus die Flüge quer über den Kontinent. Sie sind 44 Jahre Trainer, auf höchstem Niveau. Wie schaffen Sie das mit 76 Jahren, sind Sie ein Außerirdischer?

(lacht) Sie sind der Erste, der das fragt. Alle anderen fragen immer nach den Spielern, wie die das schaffen. Keiner will wissen, wie geht es dem Coach? Wie motiviert sich der Coach?

Wenn man Sie am Spielfeldrand sieht, haben Sie damit keine Probleme. Sie sprühen vor Energie. Was ist Ihr Geheimnis?

Ich habe die Entscheidung getroffen, mich zu 100 Prozent auf den Verein und die Spieler zu konzentrieren. Ich bin das gewohnt, ich habe meine Routinen. Wenn ich ins Flugzeug steige, setze ich mich hin, lese ein Buch, schalte ab. Nach der Ankunft gehe ich direkt ins Hotel und schlafe. Dann ist Training, Meeting, Spiel, wieder ins Hotel, schlafen, alles Routine.

Und wie halten Sie sich fit?

Ich gehe zwei-, dreimal pro Woche ins Fitnessstudio, fahre Fahrrad. Wir haben ganz in der Nähe einen der schönsten Parks der Welt (Englischer Garten, Anm. d. Red.), das tut mir gut, auch mental.

Als Sie im Dezember zur Mannschaft kamen, hatte die eine Serie von acht Niederlagen in der Euroleague. Sie haben die Talfahrt schnell gestoppt. Wie ist Ihnen das gelungen?

Es gibt kein Rezept für so etwas. Ich glaube, meine Erfahrung spielt eine Rolle, aber wenn du nicht in der Lage bist, deine Erfahrung in Qualität umzuwandeln, dann bedeutet sie gar nichts. Es hat mir auch geholfen, dass ich in diesem Verein jede Ecke kenne, auch die Gesichter sind fast die gleichen wie damals. Ich habe hier eine tolle Organisation, alle haben mir geholfen, ich konnte mich so nur um die Spieler kümmern.

Einflüsterer: Svetislav Pesic hat mit den besten Spielern der Welt gearbeitet, hier NBA-Champion Nikola Jokic, dreimal wertvollster Profi in der nordamerikanischen Profiliga. Heike Feiner/Eibner/Imago

Und in Sportdirektor Dragan Tarlac und Co-Trainer Emir Mutapcic hatten Sie zwei alte Weggefährten.

Das hat geholfen. Ich war mit Dragan bei der serbischen Nationalmannschaft. Er weiß, wie man mit mir umgeht, wenn ich nervös bin, wenn ich unzufrieden bin. Und Muki kennt mich sowieso, diese Umgebung hat mir Ruhe gebracht.

Haben Sie sich im Vergleich zu Ihrer ersten Zeit in München verändert?

Ich habe gelernt, dass der Trainer verstehen muss, dass er nicht über der Mannschaft oder dem Verein stehen kann. Auf der anderen Seite müssen alle, die mit mir arbeiten, also Medical oder Coaching Staff und Spieler, wissen, wer die wichtigste Person ist: der Trainer. Und sie müssen ihm folgen. Und wenn man diese Balance findet, kann man erfolgreich arbeiten. Im Sport gibt es keine Vergangenheit. Egal, ob du Weltmeister warst, man wird immer nur nach dem letzten Spiel bewertet. Ich hatte einen Moment in meiner Karriere, als wir alles gewonnen haben, da dachte ich, es liegt nur an mir. Dann kommt eine Niederlage, eine verlorene Meisterschaft, und du bist schnell wieder in der Realität.

Andreas Obst erklärte, Sie hätten vieles vereinfacht, Abläufe und Automatismen installiert. So einfach ging das?

Ich habe eine Mannschaft mitten in der Saison übernommen, da ist es nicht sonderlich intelligent, alles zu ändern. Ich habe meine Philosophie nicht geändert, aber an die Mannschaft angepasst. Denn das Wichtigste war ja, wieder Spiele zu gewinnen. Basketball ist ein einfaches Spiel, aber es ist schwer, einfach zu spielen.

Sie haben einen Ruf als autoritärer Trainer mit harter Hand. War das etwas, was den Spielern gefehlt hat?

Nach meiner Erfahrung gibt es zwei Arten von Trainern, flexible und autoritäre. Empathische Trainer verstehen die Spieler, autoritäre verlangen mehr. Aber ich bin, wie ich bin, lege Wert auf Details, verlange viel. Ich habe auch Empathie für die Spieler, aber nicht im Training. Vorher und nachher können die Spieler mit mir über alles reden. Ich muss alles zusammenbringen, sonst gibt es keinen Erfolg.

Die Euroleague-Playoffs wurden dennoch verpasst. Ziel des Vereins ist es, diese beständig zu erreichen. Was muss sich ändern? Mehr Geld? Mehr in die Jugend investieren?

Beides, glaube ich. Schon wegen der Fußballer sind die Erwartungen auch im Basketball enorm groß. Das benötigt Kontinuität. Ich sage seit Jahren, das Wichtigste ist Identifikation, Disziplin und Enthusiasmus. Das ist nicht alles, aber ohne das ist alles nichts.

Erklären Sie das.

Als ich hier als Trainer angefangen habe, bin ich davon ausgegangen, hier meine Karriere zu beenden. Das war immer so, wenn ich irgendwo unterschrieben habe, in Berlin, in Barcelona. Wenn man als Trainer oder Spieler hierherkommt, sollte man das nicht als Zwischenstation ansehen, um viel Geld zu verdienen, das ist nicht gut für die eigene Karriere und den Verein. Wie soll man sich mit einem Verein identifizieren, wenn der Agent schon vor dem Saisonende nach besseren Angeboten sucht? Viele halten meine Ansichten für veraltet, aber ich glaube das nicht. Ich versuche, das meinen Spielern zu vermitteln, das lebe ich vor, immer das Maximum in jeder Situation zu geben. Ohne Enthusiasmus geht das nicht.

Der erste große Titel: MIt Deutschland wurde Svetislav Pesic (Mitte, hier mit Henning Harnisch und Uwe Blab, v.l.) 1993 Europameister. Imago Sportfotodienst

Es geht jetzt um Ihren letzten Titel. Wie wichtig ist der für Sie persönlich?

Ich sage es so: Besser gewinnen als verlieren.

Im Pokal hat es nicht geklappt, Sie haben das Halbfinale gegen Bamberg verloren. Wieder so ein Spiel, bei dem man sich fragt: Wie konnte das passieren?

Die Erwartungen waren groß, wir haben ohne Pause Euroleague gespielt, hatten ein paar Verletzte. Aber das Entscheidende war: Bamberg hat sehr gut gespielt. Gegen Bayern gibt jeder 110 Prozent, und wir können nur verlieren.

Und dann ist die Häme groß. Ärgert Sie das noch?

Nein, Bamberg hat gut gespielt, das muss man anerkennen. Wir haben mehr Potenzial, aber das ist ein großer Verein mit viel Historie.

Und einem aufstrebenden Trainer, der schon unter Ihnen hier gespielt hat und Meister wurde. Nun verdichten sich die Zeichen, dass Anton Gavel Ihr Nachfolger werden könnte. Eine gute Wahl?

Ich habe dem Verein meine Meinung über einen neuen Trainer mitgeteilt, Ihnen werde ich das nicht.

Sie sind seit mehr als 40 Jahren im Geschäft, auf höchstem Level. Wie hat sich das Trainergeschäft verändert in den vergangenen Jahrzehnten?

Ich glaube, dass Trainer heute weniger Macht haben. Der Einfluss ist geringer, viele wollen in einem Klub am Erfolg teilhaben. Man wird schnell hochgelobt, aber genauso schnell fallen gelassen. Spitzensport ist viel mehr Show und Geschäft als früher, aber in Europa noch nicht ganz so sehr wie in den USA.

Gab es einen besonderen Moment in Ihrer langen Karriere?

Wir haben bei den Olympischen Spielen in Paris mit Serbien zwar im Halbfinale gegen die USA verloren, aber das war das beste Spiel, das ich als Trainer jemals gecoacht habe. Wir haben zwar nur Bronze geholt, aber dieses Spiel werde ich nie vergessen. Das war im Übrigen auch die beste US-Auswahl aller Zeiten, mit LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant und so weiter. Und das kleine Serbien hat bis kurz vor Schluss geführt.

In Ihrer kürzlich veröffentlichten Biografie schwärmen Sie von der Generation um Divac, Djordjevic, Petrovic, Kukoc und Raja, mit der Sie schon bei den Junioren die USA geschlagen haben und später mit der A-Nationalmannschaft bei der WM in Indianapolis, als Sie mit Jugoslawien Weltmeister wurden.

Der Sieg mit den Junioren in Bormio war sozusagen die Geburtsstunde des US-Dream-Teams.

Mit der goldenen Generation um Vlade Divac (re.) feierte Svetislav Pesic seine größten Erfolge, unter anderem den Weltmeistertitel mit Jugoslawien 2002 in Indianapolis. Imago Sportfotodienst

Wie das?

Die USA waren bis dahin unantastbar. Danach wussten sie, dass sie die besten Spieler schicken müssen. Das geschah dann erstmals bei den Olympischen Spielen 1992, mit Michael Jordan und Magic Johnson. Da durften auch erstmals Profis mitspielen. Wir haben mit dieser tollen Generation die Amerikaner richtig beeindruckt.

Wie nun die deutsche Mannschaft mit ihrem WM-Titel. Wie nahe ist der europäische Basketball den USA gekommen?

Definitiv sehr nahe. Serbien, Deutschland, Spanien oder Frankreich sind nicht mehr weit weg. Auch der Einfluss europäischer Spieler ist sehr groß geworden. Natürlich sind die meisten Topspieler der Welt Amerikaner, aber sehen Sie Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo oder die Wagner-Brüder in Orlando. Diese Spieler haben auch einen großen Einfluss auf die NBA.

Und nun gehen auch noch die besten europäischen Nachwuchsspieler in die USA an Colleges.

Das ist eine schlechte Entwicklung. Ich glaube, 60 Spieler aus Serbien sind in die USA gewechselt, 40 aus Deutschland. Sie können mit 18 Jahren einen Profivertrag unterschreiben und viel Geld verdienen. Das ist eine chaotische Situation für den europäischen Basketball. Und Europa ist uneinig. Jeder schaut auf seine Interessen, und die Amerikaner nutzen das aus.

Als Sie das erste Mal beim FC Bayern waren, wechselte Paul Zipser nach Chicago. Sie haben ihm damals abgeraten. Warum?

Es war zu früh. Ich habe gesagt, dass er sehr talentiert ist, sich aber noch ein, zwei Jahre in Europa entwickeln soll. Er war mein Liebling, hat mir aber nicht geglaubt.

Den Durchbruch hat Zipser dort nicht geschafft. Die Euroleague hat sich seither stark entwickelt. Sollten junge Spieler länger in Europa reifen?

Auf jeden Fall, aber es muss sich etwas ändern. Das System mit 20 Vereinen ist katastrophal, weil alle Klubs auch eine nationale Liga spielen müssen. Warum nimmt man nicht ein System wie im Fußball in der Champions League? Das sind viel weniger Spiele, jedes ist interessant. In der Euroleague kann man bis Weihnachten zehn Spiele verlieren, dann zehn gewinnen, und nichts ist passiert. Man muss ein anderes Spielsystem finden.

Und jetzt drängt die NBA auch noch auf den europäischen Markt. 2027 soll die NBA Europe starten. Ist das eine gute Idee?

Die NBA hat viel Geld, ein gutes Geschäftsfeld und Erfahrung im Vermarkten solcher Wettbewerbe. Aber das kann nur zusammen mit dem Weltverband Fiba und der Euroleague funktionieren. Alles andere wäre ein Fehler.

Zurück zu Ihnen: Wenn alles nach Plan läuft, verabschieden Sie sich als deutscher Meister aus der aktiven Trainerkarriere. Bleiben Sie dem Basketball erhalten?

Ich bin in den sogenannten Coach Clinics in der ganzen Welt als Mentor für die Entwicklung junger Trainer unterwegs, in Europa, Australien, Argentinien. Dafür werde ich ein bisschen mehr Zeit haben und meine Erfahrung weitergeben. Ich habe auch mehr Zeit für die Familie. Und mit Bayern-Präsident Herbert Hainer habe ich auch schon gesprochen, ich denke, wir werden eine Aufgabe für mich finden. Aber jetzt konzentriere ich mich auf die Meisterschaft.

Sie haben Wohnungen in Berlin und München und ein Haus in Barcelona. Wo wird Svetislav Pesic zukünftig seinen Morgen-Espresso trinken?

In Schwabing.