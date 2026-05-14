Svetislav Pesic empfängt in seinem kleinen Büro im BMW Park. Er nimmt sich Zeit, die Mannschaft hat freibekommen, am Sonntag (16.30 Uhr) startet der Basketballtrainer mit dem FC Bayern gegen Trier in die Playoffs um die deutsche Meisterschaft. Es wird sein letzter Titelkampf sein, der 76-Jährige hat kürzlich seinen Rücktritt erklärt – endgültig. Nun spricht er gut gelaunt über seine lange, an Höhepunkten reiche Karriere. Wie man ihn kennt, gestikulierend, mahnend, unterhaltsam und bei ein paar Tassen Espresso.