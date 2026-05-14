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Basketballcoach Pesic im Gespräch„Auch Uli Hoeneß kann mich nicht mehr überreden“

Lesezeit: 10 Min.

Ohne Enthusiasmus geht es nicht: Svetislav Pesic bei der Arbeit.
Ohne Enthusiasmus geht es nicht: Svetislav Pesic bei der Arbeit. Oliver Mueller/Jan Huebner/Imago

Svetislav Pesic hat vor seinem Karriereende noch ein letztes Ziel: die Meisterschaft mit dem FC Bayern. Mit der SZ spricht er über den Grund aufzuhören, ein besonderes Duell mit LeBron James und die Europapläne der NBA.

Interview von Ralf Tögel, München

Svetislav Pesic empfängt in seinem kleinen Büro im BMW Park. Er nimmt sich Zeit, die Mannschaft hat freibekommen, am Sonntag (16.30 Uhr) startet der Basketballtrainer mit dem FC Bayern gegen Trier in die Playoffs um die deutsche Meisterschaft. Es wird sein letzter Titelkampf sein, der 76-Jährige hat kürzlich seinen Rücktritt erklärt – endgültig. Nun spricht er gut gelaunt über seine lange, an Höhepunkten reiche Karriere. Wie man ihn kennt, gestikulierend, mahnend, unterhaltsam und bei ein paar Tassen Espresso.

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Von Ralf Tögel

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