15. Oktober 2018, 21:05 Uhr FC Bayern Basketball Rekordgewinner dient als Aufbaugegner

Dem FC Bayern steht der erste Härtetest in der Euroleague bevor: Nach dem Heimspiel gegen Panathinaikos Athen müssen sie gleich weiter zum FC Barcelona.

Von Joachim Mölter

Nachdem die Basketballer des FC Bayern München den Start in die diesjährige Euroleague-Saison ziemlich versemmelt haben mit ihrer 71:90- Heimniederlage gegen Anadolu Efes Istanbul am vorigen Donnerstag, kommt ihnen nun zum zweiten Spieltag an diesem Dienstag (20.30 Uhr) Panathinaikos Athen ganz recht als Aufbaugegner. Zwar nicht deswegen, weil der griechische Meister eine wesentlich schwächere Mannschaft aufbietet als es der türkische Pokalsieger getan hat. Aber am Beispiel Panathinaikos lässt sich prima aufzeigen, wie schnell sich das Blatt in der Euroleague wenden ...