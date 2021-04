Von Joachim Mölter

Nach getaner Arbeit und erledigtem Auftrag war Andrea Trinchieri nach einer Belohnung zumute, einer angemessen großen. "Ich habe ein Schwimmbecken voll mit Rotwein bestellt, aber alles, was sie mir gegeben haben, ist das hier", sagte der Trainer der FC-Bayern-Basketballer bei der obligatorischen Medienrunde und hielt ein Fläschchen Cola hoch, 0,2 Liter, null Kalorien.

Ganz so spartanisch haben Trinchieri und sein Team das 71:70 über Zalgiris Kaunas natürlich nicht gefeiert, mit dem sie am Donnerstagabend den Einzug in die Euroleague-Playoffs geschafft hatten, zum ersten Mal in der Klubgeschichte. Geschäftsführer Marko Pesic erzählte später, wie hinter der Halle die Party ablief: "Sie sitzen auf der Treppe, einige mit Zigarren, einige mit einem Glas Wein."

Mehr ist nicht drin in Zeiten der Corona-Pandemie, nicht einmal an einem Abend, den Trinchieri mit Recht als "großen Abend für den deutschen Basketball und für den FC Bayern" einordnete. "Es als erstes deutsches Team in die Playoffs der Euroleague geschafft zu haben, ist ein grandioser Erfolg", fand Klubpräsident Herbert Hainer. "Das ist historisch für den deutschen Basketball", anerkannte auch Martin Schiller, der aus Österreich stammende Coach von Zalgiris.

Das dreckige Dutzend: Die Basketball-Profis des FC Bayern feiern ihren Einzug in die Euroleague-Playoffs. (Foto: Markus Fischer/Passion2Press/Imago)

Ein einzigartiger Erfolg ist es streng genommen nicht, wie die Euroleague auf ihrer Homepage hinweist. Schon 1998 stand ein deutscher Verein im Viertelfinale des höchsten europäischen Wettbewerbs, Alba Berlin scheiterte seinerzeit am späteren Finalisten AEK Athen, und Marko Pesic war auch schon mit von der Partie, als 21 Jahre alter Spieler. Der Wettbewerb trug den gleichen Namen, aber er hatte einen anderen Modus; es waren generell andere Zeiten, andere Umstände. Damals organisierte der internationale Verband Fiba den Spielbetrieb, im Jahr 2000 übernahm das ein Privatunternehmen. Es reformierte und professionalisierte und hob alles auf ein höheres Niveau. Alba reichten elf Siege in 19 Partien zum Vorrücken unter die letzten Acht - die Münchner mussten nun häufiger gewinnen als die Berliner überhaupt antreten.

Mit ihren 20 Siegen qualifizierten sich die FC-Bayern-Basketballer auch erst am 33. und vorletzten Spieltag der Hauptrunde für die Mitte April beginnende K.-o.-Serie - auch das zeigt, wie umkämpft und ausgeglichen die Liga in dieser Saison ist. Und es macht die Beförderung unter die letzten Acht noch wertvoller. Ohne Drama ging es freilich nicht, damit spiegelte die Partie gegen Kaunas die gesamte Saison der Münchner wider. Das 71:70 war bereits der zehnte Erfolg, den sie mit einer Differenz von drei Punkten oder weniger einfuhren, in dem also nur eine gelungene oder misslungene Aktion über Sieg oder Niederlage entschied.

Gegen Kaunas schien Münchens erfolgreichstem Punktesammler Wade Baldwin (durchschnittlich 15,1 pro Partie) die letzte Chance schon aus den Händen geglitten zu sein, als er beim Stand von 69:70 3,2 Sekunden vor der Schlusssirene den Ball verlor und dieser ins Aus hüpfte - erst nach Zeitlupenstudium aus diversen Perspektiven entschieden die Referees auf Ballbesitz FC Bayern. 2,3 Sekunden vor dem Ende wurde dann Vladimir Lucic beim Wurf gefoult, nervenstark verwandelte der vielseitigste Münchner beide fälligen Freiwürfe. Und beim letzten Angriff der Gäste blockte der 2,04 Meter große Lucic den Wurfversuch von Kaunas' 2,11-Meter-Center Joffrey Lauvergne ab und besiegelte so den Sieg.

Geschäftsführer Pesic weint auf einem Stuhl in der Halle

"Uns hat heute offensichtlich die Energie gefehlt", resümierte Lucic nach dem 16. Spiel in den vergangenen 34 Tagen, "aber am Ende haben wir Charakter gezeigt, wie so oft in dieser Saison." Den Charakter der nach dem enttäuschenden vorletzten Platz in der Vorsaison runderneuerten Mannschaft beschreibt Pesic so: "Dass sie niemals aufgibt, dass sie nicht nach 32 oder 39 Minuten aufhört, sondern immer die vollen 40 Minuten durchzieht." Anders formuliert: Sie weigert sich schlichtweg zu verlieren.

Nach dem Drama hoch drei in den letzten drei Sekunden gegen Kaunas stammelte der sichtlich mitgenommene Nationalspieler Paul Zipser ins Mikrofon von Magentasport: "Wild, ein wildes Ding." Geschäftsführer Pesic war so überwältigt, dass er auf seinem Stuhl in der Ecke der Halle zu weinen anfing, den Kopf in beide Hände gestützt. "Ich hatte die Sorge, dass es die Mannschaft auf den letzten Drücker nicht schafft", sagte er, "das hätte mir das Herz gebrochen." Auch Trainer Trinchieri bekannte hernach, er sei "eher erleichtert als glücklich".

Genuss nach getaner Arbeit: Wade Baldwin gönnt sich nach der nervenaufreibenden Partie gegen Kaunas eine Zigarre zur Entspannung. (Foto: Tobias Hase/dpa)

Der als fordernd bekannte Italiener war an diesem Abend milde gestimmt, großzügig sah er über Fehler und Schwächen in der Partie hinweg. "Wir sind weit davon entfernt, perfekt zu sein", sagte er, "aber ich möchte keinen Spieler tauschen. Wir sind so etwas wie ein dreckiges Dutzend." Auch Pesic räumte ein, dass der Kader "von der Qualität her nicht zu den besten Acht gehört, das sind andere". Aber, so der Geschäftsführer weiter, "es gibt immer einen Weg", zumal wenn die Teamchemie stimmt.

Und da die Basketballer des FC Bayern nun schon mal dabei sind in den Euroleague-Playoffs, wollen sie sich auch etablieren im Kreis der Top-Klubs. "Ich hoffe, das bleibt keine einmalige Geschichte", sagte Trinchieri nach der Playoff-Qualifikation, "ich hoffe, das gelingt uns jedes Jahr." Darauf ist die Strategie des Klubs ja ausgelegt mit dem für 2022 geplanten Bezug der neuen, 12 500 Zuschauer fassenden Arena im Olympiapark sowie dem bereits für diesen Sommer avisierten Einstieg als Anteilseigner in die Euroleague. Damit ist dann zumindest ein dauerhaftes Teilnahmerecht gesichert, unabhängig von einer sportlichen Qualifikation auf nationaler Ebene. Auch das wäre eine große Sache für den FC Bayern und den deutschen Basketball.