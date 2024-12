Die FC-Bayern-Basketballer dürfen zufrieden in ihre kurze Weihnachtspause gehen. Am Sonntag bezwangen sie in eigener Halle die EWE Baskets Oldenburg mit 89:75 (42:36) und sind zumindest bis zum Spiel von Ratiopharm Ulm gegen die Frankfurt Skyliners am Montagabend Tabellenführer. Die Münchner starteten konzentriert und ließen sich auch durch eine Schrecksekunde zu Beginn des zweiten Viertels nicht aus der Ruhe bringen, als Shabazz Napier an der gegnerischen Dreierlinie umknickte und einige Zeit auf dem Boden lag. Napier konnte weiterspielen, die Münchner gingen mit einer 42:36-Führung in die Halbzeitpause. Im dritten Viertel bauten die Bayern ihren Vorsprung deutlich aus (67:47), Devin Booker punktete und zeigte bei seinem Pass übers ganze Feld auf Johannes Voigtmann, der den Ball per Dunking in den Korb stopfte, eine glänzende Spielübersicht.