Im dritten Viertel, endlich, hatte dieses Basketballduell jenes Niveau erreicht, das einen Spitzenspiels würdig ist. Die Partie des Tabellenführers Niners Chemnitz gegen den Verfolger Bayern München war nun völlig ausgeglichen, nach einem Dreier durch Carsen Edwards führten die Gäste zum ersten Mal überhaupt im gesamten Spiel (46:44). Und auch sonst ging es hin und her. Und es wurde hitzig: Münchens Devin Booker und Chemnitz' Kevin Yebo gerieten unter dem Korb aneinander, entzündet hatte sich ihre Fehde schon in der ersten Hälfte. Rudelbildung im Basketball gibt es nicht allzu oft, doch nun versuchten die jeweiligen Mitspieler, die Streithähne zu trennen - mit dem besseren Ende für Yebo: Denn Booker musste nach der Rangelei mit dem zweiten unsportlichen Foul vom Feld. Inmitten eines gellenden Pfeifkonzerts schlenderte der US-Amerikaner in die Kabine.

Apropos Kabine: Den Gang dorthin hatten die Münchner in der Halbzeitpause kurioserweise gar nicht angetreten - er war ihnen offenbar zu weit gewesen. So schärfte ihnen Trainer Pablo Laso an der Seitenlinie ein, dass sie in der zweiten Hälfte doch bitte nicht mehr so viele Bälle verlieren sollen wie in den ersten 20 Minuten. Zehn Turnovers waren ihnen da unterlaufen, was selbst für ein ganzes Spiel eine viel zu hohe Zahl ist. Und bei den Rebounds sahen sie bis dahin auch nicht besonders gut aus.

Lasos Mannschaft beherzigte dann seinen Rat. Vor allem bestach sie durch eine 61-Prozent-Quote bei den Dreiern, generell traf sie fast 60 Prozent ihrer Würfe aus dem Feld. Chemnitz dagegen warf vor allem im letzten Viertel zuverlässig neben den Korb. Und so wurde aus dem Spiel auf Augenhöhe binnen wenigen Minuten ein am Ende verdienter 86:73 (38:44)-Auswärtserfolg für die Bayern - die ihren achten Ligaerfolg in Serie feierten und den bislang in der Bundesliga zu Hause unbesiegten Chemnitzern jetzt noch ärger im Nacken sitzen. "In der zweiten Hälfte haben wir den Ball besser laufen lassen, und defensiv haben wir das Spiel besser verstanden. Am Ende war es ein ganz wichtiger Sieg für uns", sagte Laso, der vor ein paar Tagen noch gefordert hatte, "wieder mehr in die Erfolgsspur zu kommen" nach mehreren Niederlagen in Serie in der Euroleague.

Detailansicht öffnen Musste nach zwei unsportlichen Fouls vom Feld: Bayerns Devin Booker (Mitte). (Foto: Alexander Trienitz/Imago)

Danach, dass die Münchner diese Spur finden würden, sah es anfangs allerdings überhaupt nicht aus. Die Bayern, die mit dem späteren Topscorer Edwards (20 Punkte), Serge Ibaka, Leandro Bolmaro, dem starken Kapitän Vladimir Lucic (13 Punkte, 9 Rebounds) und Booker begannen, aber ohne die angeschlagenen Isaac Bonga und Danko Brankovic nach Chemnitz gereist waren, wirkten anfangs fahrig. Lucic verfehlte den Korb, Bolmaro verlor den Ball in der Offensive - Minuten später stand es 0:7. Laso nahm seine erste Auszeit nach nur 117 Sekunden und strafte seine Spieler mit Schweigen und Liebesentzug. Chemnitz zog dann gar auf 14:4 davon, Lucic und Bolmaro mussten mit schmerzverzerrten Gesichtern auf die Bank, kamen aber später zurück.

In die Pause retteten sich die Münchner in der mit 5000 Zuschauern ausverkauften Halle bei Höllenlärm mit einem schmeichelhaften 38:44-Rückstand. Und vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass sie zur Halbzeit nicht in die Kabine wanderten, sondern die 15 Minuten bis zum Start des dritten Viertels neben dem Spielfeld verbrachten. Denn danach zeigte der FC Bayern ein anderes Gesicht und eine weitaus bessere Körpersprache. Auch der streitlustige Booker hatte seinen Teil dazu beigetragen, die Kollegen spät, aber noch rechtzeitig wachzurütteln.