Die Basketballer des FC Bayern haben auch ihr drittes Euroleague-Spiel verloren: Im Audi Dome zogen die Münchner gegen den FC Barcelona, der traditionell zu den Titelfavoriten zu zählen ist, mit 73:84 den Kürzeren. Im Vergleich zur knappen 63:66-Niederlage in Bologna zeigten sich das Team zwar verbessert und agierte in der ersten Halbzeit dank einer starken Defensive um Nick Weiler-Babb (rechts) auf Augenhöhe, Barça ging dennoch mit einem 37:34-Vorsprung in die Halbzeit. Und legte zu, vor allem die spanischen Distanzschützen brachten den Umschwung. Kämpferisch war dem FCB erneut kein Vorwurf zu machen, für den Augustine Rubit (19) und Cassius Winston (11) zweistellig trafen, der Sieg ging indes verdient an die Gäste.