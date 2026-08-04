Kurz zuckte Adrian Sarmiento zusammen, als Präsident Herbert Hainer bei der Vorstellung des neuen Basketball -Sportdirektors Thorsten Leibenath en passant wissen ließ, dass im Herbst der Spatenstich für das neue Performance-Center der Basketballer geplant sei. Der Kaufmännische Geschäftsführer ordnete schnell ein, dass es seit Jahren Planungen für ein Leistungszentrum für die zweite Münchner Profi-Sparte gebe. Demnächst, schloss Sarmiento, werde es weitere Informationen dazu geben.

Keine drei Wochen später teilen die Basketballer des FC Bayern unter der Überschrift „Die Zukunft beginnt jetzt“ nun mit, dass der Verein bei der Stadt München einen Genehmigungsantrag zum Neubau eines Basketball-Leistungszentrums eingereicht hat. Entstehen soll das neue Bauwerk auf dem Gelände des FC Bayern Campus im Münchner Norden, wo bereits der Nachwuchs der Fußballer eine neue Heimat gefunden hat. Ziel sei es, „die sportliche Infrastruktur den höchsten internationalen Ansprüchen anzupassen und die Nachwuchsarbeit weiter auszubauen“. Im Klartext soll mit dem neuen Jugend-Leistungszentrum der monetäre Malus ausgeglichen werden, den die Münchner in der finanziell immer weiter aufgeheizten Euroleague haben.

Das Office zieht mit um, der BMW Park bleibt als Trainings-, Spiel- und Eventstätte erhalten

Als Beispiel diente Hainer der US-amerikanische Guard Mike James, der den finanziell angeschlagenen AS Monaco in Richtung Efes Istanbul verlassen hat, wo er dem Vernehmen nach ein Salär von drei Millionen Euro netto bekommen soll. Gehälter, die in Deutschland angesichts der steuerlichen Bedingungen nicht einmal für den FCB zu stemmen seien, weshalb man lieber in die Zukunft investiere. „Das neue Leistungszentrum wird uns die infrastrukturellen Möglichkeiten geben, sportliches Talent zu entwickeln, um so die Nachteile finanzieller Natur auszugleichen“, erklärte Sarmiento.

Das Trainingszentrum soll künftig die Heimat aller Mannschaften des FC Bayern Basketball sein: Vom Euroleague-Team über die zweite Mannschaft, die in der drittklassigen ProB spielt, bis zu den Jugendteams. Für Spiele der Nachwuchsteams wird eine Wettkampfhalle in dem Zentrum integriert sein. Zudem wird das komplette Office, das derzeit noch im BMW Park untergebracht ist, in den Performance-Komplex umziehen. Weil der auf dem Campus-Gelände angesiedelt wird, sind auch gemeinsame Bereiche der Nutzung mit den Fußballern geplant. Der Baubeginn ist für Anfang 2027 vorgesehen, als Bauzeit werden rund zwei Jahre veranschlagt.

Bauherr ist der FC Bayern München e.V., der auch alleiniger Anteilseigner der FC Bayern München Basketball GmbH ist. Die Ausführung des Projekts übernimmt die SHA Scheffler Helbich Architekten GmbH, das Dortmunder Büro hatte sich in einem Architektenwettbewerb durchgesetzt und verfügt über vielfältige Erfahrungen in Sportinfrastrukturprojekten.

Die ehemalige Rudi-Sedlmayr-Halle am Münchner Westpark, die vom FCB seit 2011 als Mieter betrieben und vermarktet wird, bleibt dem Klub auch nach dem Bezug des geplanten Leistungszentrums als Spiel- und Eventstätte erhalten.