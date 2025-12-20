Kurz vor dem Weihnachtsfest gibt es bei den Basketballern des FC Bayern eine gravierende Veränderung. Wie der Verein am Samstag mitteilte , verlässt der bisherige Chefcoach Gordon Herbert mit sofortiger Wirkung den deutschen Meister.

Der 66-jährige Kanadier und der Münchner Klub verständigten sich nach einem „vertrauensvollen Austausch auf die vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit“. Der Entschluss sei „zum Wohle des Teams und des Vereins“ gefallen, betonten beide Seiten. Es ist anzunehmen, dass die Trennung auch eine Folge der vielen Niederlagen zuletzt in der Euroleague ist. Am Freitag verloren die Münchner in Monaco 77:103, es war die achte Pleite in Serie, weshalb man nur den vorletzten Platz unter 20 Teams belegt. Der angestrebte Einzug in die Playoffs ist nach nur fünf Siegen aus 17 Spielen derzeit nicht in Reichweite.

Beim Bundesligaspiel am Sonntag in der ausverkauften Kölner Lanxess-Arena gegen die Telekom Baskets Bonn wird die Mannschaft von Herberts bisherigen Assistenten betreut. Ein Nachfolger als Chefcoach soll möglichst bis zum nächsten Euroleague-Heimspiel am Dienstag gegen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv gefunden werden.

Herbert hatte die Münchner im Anschluss an Olympia 2024 übernommen und feierte den BBL-Titelgewinn 2025. Allerdings verpasste man in der vergangenen Spielzeit auch schon die Playoffs der Euroleague, wo die Bayern eigentlich Ambitionen für mehr haben. In der Bundesliga ist der FC Bayern mit 16:2 Punkten auf Kurs, auch im Pokal haben die Münchner das Top Four in eigener Halle am 21./22. Februar erreicht. Doch der dauerhafte internationale Durchhänger führte nun zur Trennung.

„Als Erstes möchten wir Gordie für seine Arbeit danken, er war gerade vergangene Saison für den enormen Zuwachs an Begeisterung für Basketball in München mitverantwortlich“, sagte Sportchef Dragan Tarlac nach der Rückkehr aus Monaco. „Doch leider gibt es Situationen im Sport, die keinen anderen Weg als Veränderung erfordern.“

Die Personallage nach dem EM-Sommer, in dem die deutsche Auswahl auch den Europameistertitel gewann, die Verletzungen von Schlüsselspielern, den komplizierten Spielplan und zwischenzeitlich sein eigenes Fehlen wegen Krankheit habe Herbert nicht zu verantworten, erklärte Tarlac weiter. „Dennoch sind wir nun für jeden erkennbar sportlich am Punkt angelangt und dazu verpflichtet, der Mannschaft, die immer alles gibt, mit neuen Impulsen helfen zu müssen. Wir bedauern dies sehr und haben uns das beide anders gewünscht.“