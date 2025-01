Was war das für ein Spektakel: Der AS Monaco ist ja nicht irgendein dahergelaufener Euroleague-Klub, die Franzosen zählen zu den Mitfavoriten um den Titel. Doch die Bayern-Basketballer ließen die Monegassen in den ersten 15 Minuten aussehen wie Schuljungen, bis zu 23 Punkte Vorsprung hatten sie. Am Ende besiegten die Münchner Monaco mit 95:94 (53:40), auch dank des verwandelten Dreiers von Shabazz Napier (13 von 20 trafen die Bayern) und der letzten erfolgreichen Abwehraktion von Nick Weiler-Babb, an dem die Gäste-Offense schier verzweifelte. „Die ersten 15 Minuten waren mit der beste Basketball, den wir diese Saison gespielt haben“, lobte Gordon Herbert seine Mannschaft. So überschwänglich kennt man den Trainer des FC Bayern eigentlich nicht. Am Mittwochabend hatte der Kanadier aber auch allen Grund, euphorisch zu sein.