Wenn der Basketballer Carsen Edwards nach getaner Arbeit aus der Umkleidekabine herauskommt, dann läuft er oft breitbeinig wie ein Cowboy und in XXL-Garderobe mit Mantel flugs Richtung Ausgang. Manchmal hat er nur seine Trainingstasche dabei, manchmal noch zwei oder drei andere. Er mag es, zu shoppen. Am Donnerstagabend hielt Edwards aber noch kurz an in seinen silbern-schwarzen Schuhen auf dem Weg nach draußen, um ein paar Fragen zu beantworten.

Der 27-jährige US-Amerikaner aus Houston, Texas, war gerade beim 89:74-Sieg seines Klubs Bayern München gegen Partizan Belgrad wieder mal Topscorer geworden, mit 25 Punkten. Wie so oft in der Euroleague. Mit einem Schnitt von 19,9 Zählern ist er der drittbeste aller Spieler im höchsten europäischen Klubwettbewerb. Und wenn er so weitermacht, dürfte er bald auch die noch vor ihm liegenden Kedrick Nunn (Panathinaikos Athen) und Aleksandar Vezenkov (Olympiakos Piräus) überholen. Edwards würde sich dennoch nie öffentlich selbst loben, auch nach dem so wichtigen Erfolg gegen Belgrad, der den Münchnern zumindest die Play-in-Teilnahme sichert, tat er das nicht. Lieber preist der tief Gläubige, der Tattoos mit Bob Marley, Lauryn Hill und Barack Obama trägt, sein Glück: „Ich bin so froh, hier zu sein. Es ist ein Traum und verrückt, Basketball als Job ausüben zu dürfen.“

Wenn die Münchner Edwards nicht in der Offense hätten, mit seinem Willen, den Ball zu fordern und auch fast unmögliche Dreier zu treffen, mit seinem Drang zum Korb und seiner bulligen Durchsetzungsfähigkeit, dann stünden sie wohl nicht auf Platz fünf. Dann hätten sie vor den abschließenden Spielen in Tel Aviv und gegen Fenerbahce Istanbul nicht beste Chancen, sich sogar die direkte Playoff-Teilnahme zu sichern. Sechster müsste sie dazu mindestens werden – was sie nun selbst in der Hand haben. Coach Gordon Herbert lobte Edwards auch deswegen nach dem Erfolg über die Serben: „Er spielt wie eine Hochfrequenz-Mikrowelle. Wenn er Fahrt aufnimmt, läuft er sofort heiß. Und er hat sein gesamtes Spiel verbessert, hilft auch den anderen, manchmal gelingen ihm sieben Assists.“

Das war nicht immer so, denn nachdem Edwards 2023 von Fenerbahce Istanbul nach München gewechselt war, fiel er dort unter Trainer Pablo Laso manchmal auch durch seinen Eigensinn auf. Er warf Dreier in Situationen, in denen er den Ball besser einem Mitspieler gegeben hätte, wollte oft mit dem Kopf durch die Wand. Inzwischen ist es so, dass seine Mitspieler ihn suchen, obwohl sie selbst in einer besseren Wurfposition sind. Und auch in der Defense bringt er sich längst mehr und mehr ein.

„Ich schaue gar nicht so viel Basketball. Ich versuche, mich davon zu lösen, um etwas Frieden zu finden.“

Mit einem Buzzer Beater gelang Edwards gegen Belgrad am Ende des dritten Viertels ein Dreier zur 65:63-Führung, zuvor waren die Münchner ständig einem knappen Rückstand hinterhergelaufen, nicht nur ihr Reboundspiel funktionierte nicht wirklich. „Wir haben 27 Minuten eher abgehangen. Vor der Pause steckten wir gewissermaßen im Sand fest, das Energielevel war gering und die Emotionen fehlten etwas“, sagte Coach Herbert. Doch der Treffer von Edwards war der Startschuss für ein fulminantes letztes Viertel, in dem er einfach weiter traf. Aber auch andere punkteten, wie Nick Weiler-Babb und Vladimir Lucic.

Und so ragt Edwards in dieser Saison einerseits aus dieser Mannschaft heraus, andererseits ermöglicht sie es ihm auch zu glänzen, indem ihm die Teamkollegen den Rücken freihalten. „Ich schätze es sehr, dass sie mir vertrauen“, sagt er selbst. Das wird umso wichtiger, da am 3. April in Tel Aviv und am 10. April gegen Istanbul jene Partien anstehen, die darüber entscheiden, ob die Bayern tatsächlich den direkten Playoff-Einzug schaffen. Klar sei auch er müde, aber er werde versuchen, „wieder zu Atem zu kommen“, sagte Edwards, der sehr viele Minuten spielen musste, oder durfte, in dieser Saison.

Schon an diesem Samstag sind Edwards und seine Bayern wieder gefordert, in der Bundesliga in Würzburg, nicht mal 48 Stunden nach dem Partizan-Spiel. Nicht nur für Coach Herbert ein Unding in dieser fast schon wahnwitzigen Dauerschleife an Spielen: „Warum die Liga es von ursprünglich Sonntag auf Samstag gelegt hat nach einer Double-Week, weiß ich nicht. Einige Nationen kreieren da andere Situationen mit mehr Zeit für Erholung für die Teams.“

Carsen Edwards nimmt es aber, wie es kommt. Es gibt bei den Bayern nur Wenige, die in ihren Antworten so lakonisch sein können wie er, wenn er sagt, dass er immer nur das nächste Spiel im Blick habe. Aber bevor er dann hinausging in die Nacht, da blitzte auch der Mensch hinter dem Profi hervor. Was er denn nun mache, in der knappen Zeit abseits des Courts? „Wenn ich hier raus bin aus der Arena und ins Auto steige, dann denke ich nicht mehr an Basketball“, sagte Edwards: „Ich schaue gar nicht so viel Basketball. Ich versuche, mich davon zu lösen, um etwas Frieden zu finden. Und genieße es, einfach mal Netflix-Serien zu schauen.“